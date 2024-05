Antonio Fernández pedirá al Gobierno local más contundencia con las casetas que han incumplido este año la normativa

El portavoz de VOX Jerez, Antonio Fernández, ha anunciado este martes que su formación solicitará al gobierno local una mayor firmeza en la aplicación de las normativas durante la Feria del Caballo. “Aunque este año hemos visto mejoras en el aspecto musical, he sido testigo de cómo algunas casetas del paseo principal no respetan las ordenanzas”, declara.

Entre las principales preocupaciones de VOX Jerez se encuentra la gestión de las aglomeraciones. Durante el sábado de alumbrado, el paseo principal estuvo completamente colapsado. Una situación que, según Fernández, podría haber desembocado en una tragedia. “Por allí no podía pasar ni una ambulancia, no ocurrió nada porque Dios no quiso”, alerta el portavoz.

VOX Jerez también critica la dificultad para comer en la feria sin una reserva previa, lo que considera una forma encubierta de privatización de las casetas. Fernández señaló que algunas casetas están incumpliendo la ordenanza del día de socios, extendiendo este privilegio durante casi toda la feria. “Es fundamental que la feria mantenga su carácter abierto y público, siempre respetando los días del socio de determinadas casetas”.

En cuanto al paseo de caballos, Antonio Fernández reconoce una evolución positiva en comparación con años anteriores, pero subraya que se pueden seguir incluyendo mejoras. Además, considera que “el caballo puede ser mucho más protagonista en la Feria, no solo con el paseo, sino con los concursos morfológicos, que han tenido graves deficiencias en cuanto a cambios de última hora que han puesto en peligro incluso su propia ejecución”, lamenta el portavoz de VOX.

Otra de las críticas de VOX Jerez es la condición del albero, que califican como deficiente. “Más que albero era arena que, mezclada con agua constante, se convirtió en un barro incómodo para el paseo”, explicó Fernández.

Finalmente, Antonio Fernández expresa su gratitud a todos los trabajadores que han contribuido al éxito de la feria, reconociendo su “enorme esfuerzo”. “La Feria del Caballo es la mejor del mundo pero es necesario ser intransigentes con la normativa para que la feria vuelva a ser la que todos tenemos en nuestra memoria”, concluye el portavoz de VOX Jerez.