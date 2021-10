Antonio vuelve a escena

Después de dos años de intensa preparación, el congreso que conmemora el centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler ‘Antonio El Bailarín’ verá la luz a partir del próximo jueves 4 de noviembre en Sevilla.

Detrás de este impagable trabajo está el catedrático jerezano Rafael Infante, encargado de dar forma a un proyecto que dio sus primeros pasos en marzo de 2019 con el seminario titulado ‘Antonio Ruiz Soler: su legado’, celebrado en el salón de actos de la RTVA (entidad colaboradora), y que contó con los testimonios de nombres como Manuel Morao, Marta Carrasco, José Luis Navarro, Emilio Martí, José Antonio, Maribel Gallardo, José Manuel Suárez Japón, Cristina Heeren, Manuel Curao, Antonio Márquez y Rosalía Gómez, comisaria, por cierto, de la exposición sobre el artista que también se inaugura ese mismo día.

Dicho seminario iba a tener una segunda parte en 2020, pero la irrupción de la pandemia evitó cualquier posibilidad. El colofón, ahora que el coronavirus da cierta tregua, será este congreso, denominado ‘Antonio, cien años de baile’, que se desarrollará de jueves a sábado en Sevilla.

Para su organización, Rafael Infante destaca, por encima de todo, “el talante que han tenido los artistas, predispuestos desde el primer momento. Reconozco incluso que a veces, cuando he estado un poco bajo de moral porque las cosas no iba como yo quería, han sido ellos los que me han animado. Gente como Alicia Díaz, Carmen Rojas, Carmen Roche o Antonio Márquez han estado siempre ahí para que no decayera”, asegura el catedrático.

Con un amplio programa, que tendrá como escenario principal la sede de la Fundación Tres Culturas, pero que también contará con otros espacios como el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y el Teatro de la Fundación Cajasol, que servirán para inaugurar y cerrar el mismo, al congreso lo han denominado ya muchos artistas como el “del reencuentro pues hay algunos que llevan décadas sin verse, y ya me han dejado claro que les hace mucha ilusión volver a ver a viejos amigos”, explica Rafael Infante.

Conferencias y cinco mesas redondas compondrán las actividades de esta cita para la que ya se han inscrito más de 120 personas de distinta procedencia. “Va va venir incluso una chica de Estados Unidos que nos trae un testimonio grabado de Héctor Zaraspe, que fue maestro de Antonio y que a sus 91 años de edad también ha querido participar en este congreso”, asegura Infante.

No será el único testimonio videográfico, ya que cada mesa redonda, según explica el jerezano, “contará con las palabras de alguna persona vinculada a Antonio a modo de introducción”.

“La verdad es que estoy muy contento por cómo ha quedado el programa y aunque es cierto que hemos pasado por algunas dificultades, creo que al final se ha hecho un buen trabajo, porque además los artistas que van a actuar lo hacen de manera altruista, se han volcado desde el principio”.

El congreso, que ha sido organizado por la Universidad de Sevilla, cuenta además con el respaldo Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Tres Culturas, Consejería de Cultura, la Universidad de Cádiz, que va a grabar todos los actos para incorporarlos a la plataforma Flamenco en Red, muy usada por los investigadores, y las universidades de Málaga y Pablo Olavide, además de la UNIA. Además, la Diputación de Sevilla se ha comprometido a publicar las actas de dicho congreso, que a buen seguro será un buen recurso para los estudios futuros sobre Antonio Ruiz Soler. Por último, la iniciativa ha sido patrocinada por Unicaja y Cajasol.