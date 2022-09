"No somos invisibles, somos reales, estamos aquí"

Cada año, la última semana de septiembre, las comunidades sordas del mundo organizan la semana internacional de las personas sordas. Esta semana culmina en el Día Internacional de las Personas Sordas. Esta celebración data de 1958 y fue propiciada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) que eligió esta fecha para conmemorar el primer Congreso Mundial de la WFD que tuvo lugar en septiembre de 1951.

Se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda y de la lengua de signos.

Este viernes la Asociación de Personas Sordas de Jerez (Apesorje) ha celebrado una mesa informativa en la calle Larga. "Queremos aumentar la visibilidad, dar visibilidad a nuestra identidad. Tenemos aún muchísimas barreras de comunicación en todos los ámbitos, desde el social, sanitario, educación... La pandemia por el Covid-19 nos ha afectado mucho. Cuando parecía que estábamos mejorando, hemos retrocedido un poco. Ahora toca seguir luchando contra todas las barreras que parecía que habíamos roto ya", declara Ana Ruiz, secretaria de la asociación.

Desde Apesorje solicitan a la ciudadanía que "intenten comunicarse con nosotros. Sabemos que es muy complicado romper todas esas barreras pero este día es para reivindicar, para luchar porque se nos vea, que estamos aquí y que se nos reconozcan nuestros derechos". "Nosotros no podemos aprender la lengua oral porque no podemos escuchar, pero el oyente sí puede aprender la lengua de signos. Nosotros intentamos hablar, porque mucha gente cree que nacemos sordomudos y no. Nosotros tenemos cuerdas vocales y podemos comunicarnos con cualquier persona. El problema es que ellos a lo mejor pues tienen que hablar más despacio, intentar vocalizar mejor... Sería genial que la gente aprendiera nuestra lengua, porque la lengua de signos es maravillosa y la comunicación sería excelente", subraya Ruiz.

Precisamente la inclusión de la lengua de signos en el ámbito de la educación es una de las metas de la comunidad sorda. "Sería la Consejería de Educación la que tendría que hacerlo, pero así que es cierto que algunos profesores pueden a lo mejor enseñarles lengua del signos. Ojalá fuera real tener una asignatura, pero digamos que es como una utopía", reconoce la secretaria de Apesorje.

"Nuestro ideal es que los niños aprendan lenguas de signos independientemente de que sean sordos u oyentes, que que las familias se involucren. Yo soy sorda pero mi hijo es oyente y él ha aprendido la lengua del signo de manera natural, yo no le he enseñado absolutamente nada. Él me ha visto y ahora le enseña a sus compañeros algunas palabras", subraya Ruiz. "Es una comunicación básica y la verdad sería maravilloso que los niños tuvieran esa concienciación desde pequeños. Que tengan una asignatura sobre la diversidad, para que aprendan la inclusión real y que los niños con diversas dificultades no se sientan como que les tengan que incluir, sino que son parte de esa comunidad. Los niños son el futuro", añade.

Apesorje encara ahora una nueva etapa con un nuevo equipo directivo. La secretaria de la asociación jerezana avanza que están trabajando en un "cambio, pero no significa que vaya a cambiar las raíces. Hay mucha gente que piensa que la asociación es como muy cerrada y nosotros queremos abrirnos. Somos jóvenes, estamos intentando expandirnos, que nos vean, que puedan contactar con nosotros. Queremos mucha visibilidad, no somos invisibles, somos reales, estamos aquí y queremos seguir luchando en igualdad".