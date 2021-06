Apoyo municipal al Ampa del Miguel de Cervantes que reivindica el desdoble de una clase de Infantil

El delegado de Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación y Empleo, Juan Antonio Cabello, se ha sumado hoy a la manifestación convocada por la Ampa del CEIP Miguel de Cervantes, para pedir el desdoble de una clase de Educación Infantil de 5 años.

El delegado ha expresado en este acto de protesta, al que también se han unido la Flampa y Ampas de otros centros, que el apoyo a la reivindicación de esta comunidad educativa “nos parece de justicia”. El delegado ha explicado que se trata de un curso de 5 años que tiene una ratio de 27 alumnos, al que hay que sumar que tres alumnos tienen necesidades de apoyo educativo, “lo que hace que se multiplique realmente la ratio de este curso, por lo cual le correspondería un desdoble, que es lo que está pidiendo la Ampa”.

Cabello ha añadido que “llevamos meses diciendo que hay que aprovechar el refuerzo de profesorado que se ha hecho por la Covid-19, para que permanezca el curso próximo, porque, continuamos en situación de pandemia y porque la bajada de ratio ayuda a conseguir una mejora de atención en el ámbito educativo”.

Ha apuntado que hay muchos centros afectados y que “a estas alturas del curso no sabemos cual va a ser la decisión de la Junta de Andalucía en este sentido para el curso que viene. Está en el aire y por eso no está de más que la comunidad educativa reclame que se cumplan lo que parecían que eran promesas, que de momento no se están haciendo realidad. Con toda razón la comunidad educativa se está manifestado en la calle en Jerez”.