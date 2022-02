"Apoyos de calidad para la discapacidad requieren compromiso y financiación"

Antonio Fernández Brioso (Sanlúcar, 1974), es desde el pasado mes de junio presidente de Plena inclusión Andalucía, federación que engloba a 114 organizaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo . Padre de Enrique, un joven con discapacidad intelectual de 15 años, es además presidente de la asociación Afanas Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena. A sus 47 años, es director de la televisión local de Sanlúcar y ha alternado trabajos en medios como La Ser y el Grupo Joly.

Antonio Fernández fue vicepresidencia de la anterior directiva de Plena inclusión Andalucía, así como la vicepresidencia de Cermi (Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad) Andalucía (2015 - 2017). Igualmente, desde 2015 hasta 2017 fue vicepresidente de la Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz, Feproami, y ha formado parte del Grupo Motor de Educación Inclusiva de Plena inclusión España.

-¿Qué es Plena inclusión?

-Plena inclusión Andalucia somos un movimiento social que lucha en España por los derechos y la plena inclusion de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En Andalucía Plena Inclusión la forman 114 organizaciones con más de 10.000 personas en total entre profesionales, familiares, voluntarios y personas con discapacidad. La asociación viene prestando servicios que van desde centros de Atención Infantil Temprana hasta centros educativos para personas con Necesidades Educativas especiales (NEE), centros de día, centros residenciales, viviendas tuteladas o centros especiales de empleo. Además, Plena Inclusión desarrolla otros proyectos y programas orientados a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. El objetivo es defender los derechos de las personas para que puedan participar en la sociedad desde una perspectiva de contribución, y tratamos de hacerlo construyendo creencias en el valor de la diversidad y en el valor de todo ser humano.

-Es el objetivo, pero todavía falta para que las personas con discapacidad intelectual estén incluidas en la sociedad...

-Desgraciadamente todavía no lo están. A pesar de los años que tienen muchas de nuestras asociaciones, alguna con más de 50, todavía el estigma acompaña a muchos colectivos en riesgo de exclusión, todavía su voz no se oye todo lo alto que se debería o no se tiene muy en cuenta. Esas creencias deben penetrar también a toda la sociedad de forma que se elaboren y desplieguen, por exigencia cívica, políticas y recursos para cumplirlas y que impulsen realmente prácticas efectivas para avanzar hacia una sociedad inclusiva, más justa y solidaria.

-¿Cuáles son los retos que se plantea Plena inclusión Andalucía y su presidente?

-Nuestra organización trabaja por la plena inclusión de las personas ofreciendo apoyos para ello. Defendemos los derechos de las personas para que puedan participar en la sociedad desde una perspectiva de contribución, construyendo creencias en el valor de la diversidad.

-¿Cómo se consigue eso?

-Se hace necesario reflexionar sobre cómo emprender un viaje de transformación desde los servicios que tenemos hacia los servicios que se necesitan y que, éticamente, estamos comprometidos a ofrecer. Porque la transformación de nuestros servicios se asienta en una base de conocimiento científico, pero también en una base de derechos de las personas y de sus familias. Y para ese viaje no partimos de cero, existen en los servicios de nuestras organizaciones, muchas buenas prácticas y buen conocimiento experto acumulado.

-Ese modelo ha ido evolucionando y debe seguir avanzando...

-Nos dirigimos hacia la transformación del modelo de cuidados de larga duración, entendido por la Organización Mundial de la Salud como el sistema de actividades llevadas a cabo por cuidadores informales -familia, amigos o vecinos- o profesionales -sanitarios, servicios sociales u otros-, o ambos, para conseguir que una persona que no sea totalmente capaz de cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida posible, y de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad humana.

-Esta es una tarea del conjunto de la sociedad...

-Debemos avanzar hacia la transformación de los modelos de cuidados y apoyos. Se trata de un futuro deseado que construimos desde el presente, en las prácticas profesionales, en el diseño de los programas y servicios, en las políticas públicas, pero especialmente en la forma en la que nos relacionamos. Para alcanzar estas metas todo el mundo tiene que aportar su contribución: gobiernos, sector privado, sociedad civil.

-Queda trabajo por delante...

-Estos retos que nos planteamos como organización nos llevan necesariamente a pensar en servicios enfocados a la comunidad, apoyos de proximidad a las personas, apoyar allí donde viven, en su barrio, su entorno cercano, su familia... Conectar con lo que nos rodea. Y para que estos cambios se produzcan es imprescindible trabajar de manera conjunta con las administraciones.

-¿Cómo se hace esto?

-Esto requiere de nuevas formas de trabajo, de relaciones diferentes con las administraciones, de la búsqueda de alianzas. Tenemos que pensar soluciones globales para la construir alternativas.

-Y hacen falta ayudas...

-Reivindicamos el compromiso por parte de los gobiernos que garanticen la financiación de los servicios y apoyos. Y que se diseñan para las personas, dando cumplimiento a un marco internacional de derechos de obligado cumplimiento, como bien indica la convención de los derechos de las personas con discapacidad ratificado por España. Somos las organizaciones como Plena inclusión las que históricamente hemos llevado a cabo la prestación de los servicios para personas con discapacidad intelectual, a través de entidades privadas sin ánimo de lucro impulsadas por familiares. A día de hoy este modelo de provisión mixta de los servicios sociales sigue vigente habiendo evidenciado además que es la única forma posible para ofrecer apoyos de calidad; estos apoyos de calidad para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo requieren compromiso y financiación .

-¿Cuáles son las reivindicaciones de la asociación?

-Por todo ello que hemos expuesto, desde Plena inclusión Andalucía reivindicamos a la Junta de Andalucía trabajar de manera conjunta para poder avanzar hacia esa transformación. Pero se hace indispensable para conseguirlo una financiación suficiente que garantice la sostenibilidad del sector, donde el coste plaza por el precio que paga la administración por las plaza de una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo en nuestras entidades sea suficiente y donde la dotación económica de nuevos modelos de prestación de apoyo estén garantizadas. Se trata el nuestro de un sector importante, que según los datos de la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación supone un 2,5 del PIB en la comunidad y que contribuye a la creación y mantenimiento del empleo suponiendo en muchas comarcas y municipios de Andalucía la primera empresa en número de contrataciones. Y en ese trabajo conjunto con la administración, nosotros siempre estaremos con la mano tendida para un dialogo fluido, trabajar de manera conjunta para avanzar en los cambios normativos que sean necesarios impulsar con objeto de conseguir los mejores resultados, que es el objetivo que perseguimos todos.