El Museo Arqueológico acogerá las XXIX Jornadas del CEHJ 'Jerez y la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera La crisis del sistema'

El delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea, Francisco Zurita, ha participado en la presentación de las XXIX Jornadas del Centro de Estudios Históricos Jerezanos que se desarrollarán con el título 'Jerez y la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La crisis del sistema', junto al presidente y secretario de la entidad, Francisco Barrionuevo y Ramón Clavijo, respectivamente. Las jornadas se celebrarán del 20 al 24 de mayo en el Museo Arqueológico de Jerez con entrada libre hasta completar aforo.

Francisco Zurita ha resaltado la labor del CEHJ, "una institución que es piedra angular de la investigación y divulgación de la historia local, que contribuye de manera significativa al conocimiento y la preservación de nuestro patrimonio cultural". Asimismo, Zurita ha destacado la importancia del periodo que se abordará en este ciclo y ha agradecido la participación de los profesores catedráticos de las universidades de Cádiz y Sevilla que centrarán el debate desde sus diversos ámbitos de especialización.

El programa de las jornadas se inicia el lunes 20 de mayo, a las 19:00 horas, con el acto de apertura y prosigue con la conferencia 'La Dictadura de Primo de Rivera y sus repercusiones en Andalucía', a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey.

El martes, día 21, a las 19.30 horas, tendrá lugar la conferencia 'El vino de Jerez durante la Dictadura de Primo de Rivera', pronunciada por el profesor Enrique Montañés Primicia, de la Universidad de Cádiz.

El miércoles, día 22, a las 19.30 horas, las jornadas abordará el impacto urbano con la conferencia titulada 'Jerez 1900-1930, arquitectura y ciudad. Proyectos e inercia urbana', a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla, José Manuel Aladro Prieto.

El jueves, día 23, también a las 19.30 horas, está programada la visita, dentro del Museo Arqueológico, al legado de Primo de Rivera, formado por piezas bibliográficas, documentales y objetos personales, entre otros, conservado en la Biblioteca Municipal de Jerez y el Museo Arqueológico Municipal, donado en su día por la familia Primo de Rivera. Dicha visita estará comentada por bibliotecarios y arqueólogos del Ayuntamiento de Jerez.

Las jornadas concluirán el viernes, día 24, a las 19.30 horas, con la conferencia 'El general entre sus amigos. La Dictadura en Jerez de la Frontera (1923-1930), a cargo del historiador de la Universidad de Cádiz, Diego Caro Cancela.

Para las personas interesadas en recibir el certificado de asistencia es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico, cehjerez@gmail.com, o el teléfono: 956 14 95 60.

III Premio de Investigación Centro de Estudios Jerezanos

También se han presentado las bases del III Premio de Investigación Centro de Estudios Históricos Jerezanos cuyo objetivo es propiciar trabajos de investigación sobre la ciudad de Jerez, según ha destacado el presidente de la entidad, Francisco Barrionuevo.

Podrán optar al premio todos aquellos trabajos de investigación que, con rigor y método científicos, versen sobre temas relevantes de historia de la ciudad de Jerez de la Frontera y su comarca.

El jurado estará compuesto por miembros de la junta directiva del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, como instituciones organizadoras y colaboradora respectivamente. Además, lo integrará profesorado universitario de reconocido prestigio. A la emisión del fallo, el elenco de componentes se hará público.

Los trabajos se presentarán en formato pdf con una extensión mínima de 120 folios y máxima de 300, en tamaño DIN A4, Times New Roman 12 puntos e interlineado 1,5 puntos; notas en 10 puntos e interlineado sencillo. Deben enviarse a la dirección de correo electrónico cehjerez@cehj.es

Los trabajos han de ser inéditos y no podrán haber sido plasmados en soporte tangible, ni difundidos en acceso abierto a través de repositorios institucionales, no haber sido galardonados en otros concursos antes de fallado el premio y no hallarse pendientes del fallo del jurado en cualquier otro concurso.

El fichero que contenga el trabajo deberá enviarse sin declaración alguna de autoría, de modo que solo conste el título del mismo. En otro fichero aparte, deberán aparecer los datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, número de teléfono), así como el título de su trabajo. Este último documento quedará en poder del secretario del Centro de Estudios Históricos Jerezanos en exclusiva, que de ningún modo pertenecerá al jurado de este premio.

La fecha máxima de recepción de los trabajos será el 9 de octubre de 2024, día del patrón de la ciudad, y el fallo se hará público en el primer semestre de 2025.

El Centro de Estudios Históricos Jerezanos se limitará a enviar por e-mail acuse de recibo las obras debidamente presentadas a concurso dentro del plazo señalado, sin comprometerse a sostener correspondencia alguna, ni facilitar información sobre la calificación.

El fallo solamente se comunicará al ganador/a, difundiéndose además en la página web del Centro de Estudios Jerezanos y en la prensa local.

Los concursantes se considerarán sometidos al fallo del jurado calificador que será inapelable y el Premio podrá ser declarado desierto, si así se estimase oportuno. El propio jurado quedará facultado también para resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse o que contraviniese estas bases.

El premio consistirá en un diploma acreditativo y publicación de la obra en formato libro impreso y digital en la página web del Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

Los derechos de autoría y de edición se cederán al Centro de Estudios Históricos Jerezanos durante dos años a partir de su publicación.

La presentación al III Premio de Investigación Centro de Estudios Históricos Jerezanos, objeto de esta convocatoria, supone la aceptación de sus bases y el incumplimiento de las mismas, la exclusión del concurso.