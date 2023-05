Arranca en el Campus de la Asunción el II Congreso sobre Inclusión Social de las personas migrantes

El Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social Lab3In de la Universidad de Cádiz organiza el II Congreso Internacional sobre la Inclusión Social de las Personas Migrantes: Niñas, Niños y Adolescentes que se desarrolla hoy y mañana en el edificio INDESS del Campus de Jerez. El rector de la UCA, Francisco Piniella, acompañado de la concejala delegada del Ayuntamiento de Jerez en Acción Social y Políticas Inclusivas, Carmen Collado, la consejera del Consejo Social de la UCA, Inmaculada Delgado, y de los profesores coordinadores del Congreso y directores del Lab3In, Miguel Ángel Cepillo y Siham Zebda, ha presidido el acto inaugural.

Su formato híbrido, presencial y virtual, ha permitido que se inscriban casi 200 personas de más de una decena de países como Argentina, China, Costa de Marfil, El Salvador, España, EE.UU, Japón, Mónaco, Marruecos, México o Mali.

Francisco Piniella ha aplaudido el trabajo que se realiza desde el Lab3In de la UCA y que hoy se expone en este encuentro internacional científico: “para actuar con eficacia hace falta tener compromiso y disponer de conocimiento. Son estos dos atributos los que queremos hoy blandir desde una universidad pública como la UCA. En la Universidad de Cádiz estamos comprometidos con la causa de la inclusión como demuestra la creación en este mandato de la Delegación para las Políticas de Igualdad e Inclusión o del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social y tenemos la obligación de desplegar foros e iniciativas para el estudio y conocimiento detallado de esta realidad”.

El rector ha señalado que en este ámbito es clave la cooperación entre administraciones, profesionales y colectivos, por ello es necesario ser conscientes de “la importancia de canalizar adecuadamente los esfuerzos y de tener el conocimiento suficiente como para ser eficaces y no malgastar tiempo, ilusiones y presupuestos que nunca sobran. Solo en España hay cientos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que necesitan del apoyo y de la tutela de una red de ayudas para no caer en la exclusión. No podemos ni fallarles ni criminalizarles”.

Carmen Collado ha afirmado que “sabemos que con iniciativas como esta vamos a crear nuevas alianzas para apostar por una sociedad más inclusiva en una ciudad comprometida con la diversidad y la igualdad y libre de discriminación. Hay que combatir los discursos de odio que potencian el racismo y por eso, tiene más valor este congreso”.

Siham Zebda ha realizado un agradecimiento al Rectorado por la integración en general en la Universidad como estrategia: “esta materia ha llegado para quedarse. Esta segunda edición del congreso se dedica a niños, niñas y adolescentes migrantes o de origen migrantes. La educación es una prioridad para la inclusión de cualquier persona en cualquier parte del mundo”. Ha destacado el propósito de unir tres ámbitos: universidad, administraciones y asociaciones.

Miguel Ángel Cepillo ha dado las gracias a todas las personas que han hecho posible el congreso: “ponentes, a los casi 200 inscritos de casi todas las partes del mundo y a todas las entidades. Hace falta un gran equipo detrás por su implicación y trabajo. Hablamos de un congreso abierto a la sociedad, de acceso libre y gratuito”.

Inmaculada Delgado ha recordado que el Consejo Social respalda por segunda vez este congreso porque sirve para unir la universidad con la sociedad, haciendo llegar las aportaciones investigadoras a la comunidad universitaria y su entorno social.

El director General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Santiago Yerga, ha impartido la primera ponencia sobre Las últimas reformas normativas en materia de Extranjería: Incidencia en niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

La II edición del Congreso Internacional sobre las Personas Migrantes se centrará en la infancia y la juventud migrante o de origen migrante y su inclusión en las sociedades de acogida. Su programa, a través de ponencias, comunicaciones orales y mesas redonda, cuenta con la participación de ponentes especialistas en la materia, representantes de instituciones públicas y asociaciones de España, Francia y Marruecos.