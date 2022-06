Arranca LUZ Shopping Festival, música en directo de jueves a sábado hasta septiembre

Un año más, con la llegada de una de las épocas más esperadas y el buen tiempo, LUZ Shopping se convierte en el lugar de encuentro del mejor talento local con LUZ Shopping Festival, en el que se podrá disfrutar de noches llenas de actuaciones de música en directo. Durante diez semanas, del 30 de junio hasta el 3 de septiembre, de jueves a sábado y a partir de las 21:00 horas, los visitantes del lugar de encuentro podrán relajarse y amenizar sus noches de verano acompañados de la mejor música y compañía con bandas locales de la zona.

Entre los grupos musicales, se encuentran diversos géneros musicales como pop, blues, swing, rock, flamenco o música latinoamericana, entre otros, de la mano de grandes artistas y grupos como La Banda El Pelícano, Súper Agente 86, Denis de Son, Lady Radio, Tam Kennedy, La Tarambana, 3 patas pa’ un banco, Andrés Roldán, Maestro Mutante, Old Fish, The Hype, La Banda de Eleanor Rigby, The Chancletas, Nacho Salmerón o Jaleo Puro, entre otros.

Asimismo, a partir del 7 de julio, durante las actuaciones, se contará con un food truck instalado en la zona de restauración, en el que se ofrecerán de forma gratuita a todos los asistentes cocktails sin alcohol. Tan solo será necesario presentar un ticket de consumición de cualquiera de los restaurantes del centro, que se haya realizado ese mismo día en horario anterior a las 22.30. Estará abierto desde las 21:00 hasta las 23:00, siendo válidos los tickets de consumición presentados para su canjeo hasta las 22:30h.

Rosario Fernández-Gao, marketing mánager de LUZ Shopping, ha declarado que “estamos orgullosos de poder volver a ofrecer, un verano más, noches llenas de actuaciones de música a toda nuestra comunidad. Desde LUZ Shopping apostamos por el talento local, apoyando e impulsando bandas de música locales, convirtiéndonos este verano en el lugar de encuentro con más diversión y talento musical de Cádiz”.