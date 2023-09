Arturo Bernal: "Este es el Festival flamenco de Andalucía"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado junto al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, la edición XXVII del Festival de Jerez que se desarrollará desde el 23 de febrero al 9 de marzo de 2024. El acto ha contado además con la participación de la directora del Festival, Isamay Benavente.

A la cita no han faltado representantes de los patrocinadores, así como el delegado territorial de Cultura, Jorge Vázquez, el presidente del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña, y el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega.

García-Pelayo ha hecho referencia que se trata del primer acto público como presidenta de la FEMP, expresando sentirse “profundamente orgullosa de la ciudad de Jerez”, asegurando que “me tendréis para impulsar todos los proyectos buenos para la cultura y para que las ciudades sean espacios culturales”.

Asimismo, ha agradecido la presencia de nuevo del consejero de Cultura y Turismo en la presentación del festival, así como su aprendizaje, conocimiento y generosidad. En clave personal ha señalado que Arturo Bernal “ha sido una persona que me ha enseñado mucho, él me dijo que no me olvide nunca de traer proyecto tractores para la ciudad de Jerez, y el flamenco es, sin duda, un proyecto tractor, como también lo es el Museo del Flamenco de Andalucía”.

La alcaldesa ha resaltado la figura de la directora del Festival, Isamay Benavente, toda su implicación y entrega a lo largo de toda su trayectoria, así como su labor al frente del Teatro Villamarta, dedicándole esta edición como agradecimiento. María José García-Pelayo ha destacado durante su intervención que el Festival de Jerez se ha convertido en uno de los grandes motores de la ciudad, más que consolidado, siempre hay que apostar por iniciativas nuevas vinculadas al festival, pero podemos estar muy orgullosos son cincuenta artistas, un elenco, también de patrocinadores, que hacen posible que el festival sea una realidad”, agradeciendo a todos ellos sus contribución.

“Todos ellos hacen posible que trascienda las fronteras de nuestra ciudad, estos cincuenta artistas son los que hacen grande al festival. Un festival distinto muy centrado en la danza como española como flamenca y evidentemente eso vaya aderezado de cante y de baile”. También ha tenido palabras de agradecimiento para la Federación de Peñas Flamencas.

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha recordado que desde este año Andalucía cuenta con una Ley del Flamenco, aprobada en abril por el Gobierno andaluz, con cuya aprobación “se ha establecido el régimen jurídico, que hasta entonces no existía, para garantizar su protección, su conservación, difusión e investigación, así como la promoción de su conocimiento como patrimonio vivo, libre y universal”.

Bernal ha destacado que durante la celebración del certamen, en Jerez “se respira flamenco en todos sus espacios: en los teatros, en las salas, en la calle, creando un ambiente enriquecedor, con visitantes de más de treinta países que serán después embajadores de nuestro arte por todo el mundo”. Por eso, ha señalado que “el apoyo del Gobierno andaluz al Festival es la mejor manera de demostrar esa firme defensa de nuestro arte más universal”.

En cuanto la colaboración interinstitucional, la presidenta de la Diputación provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha subrayado, sentirse afortunada como jerezana, apasionada del flamenco, de contar con este Festival, no se entiende sin Jerez ni Jerez sin el flamenco, pero hay una fecha en que Jerez se vuelve más flamenca, en estos días del festival jerez se convierte en el epicentro del flamenco, apoyo más firme a este festival y contribuir desde su organización, al lado de nuestra historia, cultura, turismo, está íntimamente unido al turismo y no hay duda de que tiene la capacidad para generar empleo.

Por último, la directora del Festival, ha informado sobre los detalles del programa y del cartel de esta edición, que ha estado realizado por Daniel Diosdado, “es la imagen del festival, claramente flamenco, y en esta ocasión le pedimos que fuera muy lúdica, porque hemos querido que fuera más participativo si cabe, siempre hay un buen ambiente, reúne a gente de todas las partes del mundo”, ha señalado. “El festival es esa capacidad de participación, lúdica, de disfrutar de los artistas, vivimos una época dorada del flamenco, hay una generación maravillosa, hay una excelencia, una generación que pasará a la historia”.

También ha adelantado que de las 1.100 plazas para alumnos puestas a la venta el 6 de septiembre se han ocupado 928 plazas, de los cursos, eso habla de la potencia del Festival, porque es capaz de traer confianza, gente que ya sabe que tiene puesta su mirada en Jerez.

Al finalizar la rueda de prensa se proyectó el vídeo resumen de la edición anterior, un trabajo realizado por la empresa Boasorte Comunicación y que ha contado con la música del guitarrista jerezano Pepe del Morao.