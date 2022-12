Asaja Cádiz hace balance de un 2022 “nefasto y muy complicado”

Asaja Cádiz ha hecho balance hoy de un año, el 2022, que han calificado como “nefasto y complicado”. Pedro Gallardo, presidente, y Antonio de León, vicepresidente, han reconocido que a los problemas que se arrastran de la sequía en la provincia, con cuatro años con déficit de precipitaciones y que suponen una diezma en la producción y en los pastos, se les han unido otros como “la volatilidad de los mercados, el incremento de los costes, la inflación y la excesiva burocracia del sector”. En este sentido, ha solicitado “más ayuda a la administración para el sector”.

En relación al Pacto Verde Europeo, otro de los temas importantes del año, Asaja ha dejado claro que “nos hemos sentido huérfanos”, en alusión a la ausencia “del comisario de agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, en el pasado Presidium del Copa-Cogeca celebrado el pasado 2 de diciembre”.

Gallardo ha destacado sobre este Pacto que “va a significar una reducción de un 15% en la producción europea, tal y como se recoge en cuatro estudios de impacto realizados a nivel mundial”.

Sobre las estrategias del Pacto Verde Europeo; “Del campo a la mesa y la sostenibilidad”, Gallardo ha incidido en que “lo lógico, lo razonable es dedicarle antes el tiempo al campo y después a la mesa, de lo contrario la mesa no va a existir. La sostenibilidad siempre la hemos entendido desde sus tres vertientes; económica, medioambiental y social si bien siempre hemos denunciado que en Europea parece que la sostenibilidad económica se da por entendida cuando hoy en día deja mucho que desear y en una mesa si hay tres patas y desaparece una de las patas pues la mesa termina cayéndose”.

El presidente de Asaja ha recordado la situación vivida con la nueva PAC, contra la que se salió a la calle en las manifestaciones “del 20 de marzo en Madrid y a la que acudieron más de mil asociados, y la tractorada programada el 25 de febrero en Sevilla”.

Sobre este tema, ha explicado que la nueva PAC, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, supondrá “una pérdida de unos 120 millones de euros para la provincia en el periodo que va de 2023 a 2027”. La cifra, no obstante, podría incrementarse “en muchas de las explotaciones que será de más del 25% o 30%”.

De ella, ha criticado “que ni los agricultores ni los ganaderos hayamos sido parte de la negociación ni acuerdos”, calificándola como “malparida” y dejando claro que “penaliza a la agricultura productiva. En números rojos no se puede hacer una agricultura verde”.

Pero además todo se agrava con la aplicación de los ecoregímenes que pretenden sustituir a lo que hoy es el pago verde, que desaparece. “Nos dicen que los ecoregímenes serán voluntarios, pero ¿quién puede no solicitar un pago que supone el 25% del presupuesto?”.

Ante este panorama, desde Asaja se pide “flexibilidad al gobierno” y se recuerda que “la política agraria debe centrarse en producir, el campo no está para otra cosa”.

Pedro Gallardo asegura que la ganadería “es el sector que peor lo está pasando”, destacando que “el número de explotaciones en la provincia no deja de descender” y advirtiendo que “cuando un ganadero lo deja no viene nadie tras él, en este sector concretamente no hay relevo generacional”.

Pidió públicamente “más ayudas para la ganadería”, recordando que en este 2022, “han crecido los costes de producción, ha subido el gasoil en un 120%, hemos tenido problemas con los cereales por la guerra de Ucrania, la electricidad ha sido un 180% más cara, a lo que hay que unir las consecuencias de la sequía, provocando la compra de piensos, mucho más caros”. Además, ha pedido que “se controle más lo que viene de fuera” y ha exigido “menos burocracia”.

Finalmente, sobre la inflación, el sector agrario en la provincia ha “seguido sufriendo los insostenibles incrementos de costes de producción”. Así, “los fertilizantes han subido el 300%, la energía, el 270%, los fitosanitarios 48%, los plásticos, el 46%, los piensos, el 40%, el agua, el 33% y las semillas, el 19%”. Además, la Ley de la Cadena Alimentaria “es un brindis al sol ya que no corrige las desigualdades en la cadena elaboración de los precios y no pone ningún freno a la competencia desleal de terceros países”.

Los cambios en el IVA de los alimentos

Pedro Gallardo hizo mención también a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno central sobre el IVA de los alimentos básicos. En este sentido, asegura que “no entendemos que la carne y el pescado no estén considerados como productos esenciales. El IVA no debería mantenerse, sino que tendría que haberse situado en el cero por ciento. Tampoco entendemos que el aceite de oliva no esté al cero por ciento porque en la dieta mediterránea es esencial. Que haya un IVA sobre el aceite de oliva, es para nosotros inaceptable”.

En cuanto a los carburantes “es de agradecer que se mantengan, pero hay que recordar que hace tres años pagábamos por el litro en el campo 55 céntimos y ahora lo pagamos a más de un euro, a pesar de esta bonificación”.