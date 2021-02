Aumenta el vandalismo en la Laguna de Torrox

El gobierno local denuncia los actos vandálicos ocurridos el pasado fin de semana en la Laguna de Torrox y su entorno que han supuesto el destrozo de papeleras, pintadas obscenas y daños en el mobiliario público como el vallado de madera de la laguna y en los elementos de gimnasia biosaludable.

"Denunciamos y condenamos los hechos, así como la quema de contenedores de residuos que se ha producido este fin de semana", ha manifestado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz.

Los hechos han sido denunciados y están bajo investigación policial. "Son actos incívicos contra el patrimonio y el espacio de todos protagonizados por unos salvajes que no saben vivir en sociedad, que no están a la altura de Jerez y que no saben respetar el espacio de todos ni los valores cívicos que debe tener la sociedad actual".

La estimación de los daños provocados por los referidos actos vandálicos asciende a 3.000 euros tanto en lo que respecta a la quema de contenedores de residuos de carga lateral como a los efectuados contra el mobiliario público de Torrox.