Los dos jerezanos de Awa Creatives que llevan el cine a la publicidad

Dani Gareta y Jaime Soto son Awa Creatives. Estos dos jóvenes jerezanos están creciendo como la espuma en el sector audiovisual, reivindicando la fuerza de lo local, las raíces. A ambos les gustaba la fotografía y "de un día para otro" decidieron crear un proyecto que pedía a gritos un nombre. Nació Awa Creatives.

En 2019 se asentaron las bases y en 2020 se definió el proyecto. De la mano de sus amigos de Gloria Vendimia comenzaron a compartir sus trabajos en las redes sociales y en este 2023 una de sus creaciones se volvió viral, con más de 116.000 reproducciones en Instagram.

"Potencia tu estrategia de marketing y publicidad con nuestro servicio de producción audiovisual y fotografía profesional en Cádiz. Eleva la imagen de tu marca y destaca en el mercado con nuestras soluciones visuales y creativas de alta calidad". Así definen en su web su marca, una firma que cada vez consigue mayores y más importantes clientes, como Sherry Wines o incluso, recientemente, ColaCao.

"Estamos muy contentos. Cuando al principio cogimos la oficina estábamos con miedo, porque nunca antes habíamos hecho una inversión así. Nos pusimos a ponerla toda bonita y decíamos, 'al final en un mes la tenemos que dejar porque nadie nos pide trabajo'. Pero al final, entre una cosa y otra, aquí seguimos", declara Gareta.

En cada proyecto se dejan el alma porque no sólo es dar un buen servicio, sino que cada vídeo se convierte en un escaparate para un futuro cliente. Con el trabajo para el Consejo Regulador reconocen que "nos sentamos y sabíamos que con este vídeo nos iban a ver bastantes personas, muchas empresa del entorno y queríamos hacerlo muy bien y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado".

Destacan de su trabajo la calidad, llevar el estilo de cine a lo cotidiano y a la publicidad. Estos dos empresarios jerezanos ya tienen un estilo propio, una identidad con la que llevan Jerez a todo el mundo: "Aquí se hacen las cosas muy bien. Las empresas andaluzas deben saber que no hay que irse a Madrid para que te hagan un proyecto audiovisual, que aquí, en esta tierra, hay mucha calidad. ¿Y a los jóvenes qué les diríamos? Pues que no tengan miedo a expresar sus ideas. Nosotros hemos sacado cosas que al principio no tenían mucho sentido, pero dijimos: si sale puede ser un pelotazo. ¿Lo intentamos? Lo intentamos".