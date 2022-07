El Ayuntamiento pedirá a la Junta un aplazamiento para responder al duro informe sobre el estado del Archivo Municipal

El Ayuntamiento de Jerez pedirá un aplazamiento a la Junta para responder al duro informe que remitió la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sobre el estado del Archivo a Alcaldía, días atrás.

El delegado de Cultura y Patrimonio, Francisco Camas, ha señalado que este aplazamiento se hace en base a la ley. "Hay personal de vacaciones, tenemos mucha documentación que entregar y queremos hacerlo bien. Además, vamos a ofrecer una serie de propuestas para la mejora del Archivo. Cierto, la inversión estos años ha sido poca, pero la tarta del presupuesto es la que es, hay muchas cosas que atender en la ciudad". A este respecto, recuerda que el Archivo Municipal, "no es sólo importante para Jerez. También lo es para la provincia, por lo que deberían entrar en juego otras administraciones e instituciones".

Camas señala que si la Junta contempla ayudas para archivos de ciudades de menos de 30.000 habitantes, ¿por qué no crea la figura para ciudades de más de 200.000?". "Creo -añade- que se ha creado una alarma con este informe que no es. Allí, ni hay ratas ni hay papeles empapados. Muchos de los documentos que presentan mal estado no es por la ubicación actual, es por donde venían, de décadas atrás. No estamos conforme con algunos puntos del informe y los tenemos que estudiar bien y planteárselo a la Junta. Es cierto que el Archivo necesita una fuerte inversión y quizás ahora sea el momento de hacerla, pero necesitamos la ayuda de otras administraciones".

Un informe técnico sobre el Archivo Municipal de Jerez, que la Junta ha realizado tras una denuncia del PP sobre el estado de conservación del mismo, y en el que se advierte que "no se está cumpliendo correctamente con lo contemplado tanto en legislación estatal básica del Patrimonio Histórico, como en la legislación autonómica de archivos y patrimonio documental. Así, en base a la visita realizada al Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en las tres sedes ), la situación actual y las deficiencias detectadas, vemos necesario y urgente que se tomen las medidas adecuadas para revertir esta situación. Es prioritario por tanto que la documentación se retire de los actuales sótanos donde está ubicada, fundamentalmente la de las dependencias centrales, donde se atesora la documentación medieval y moderna del municipio, así como los protocolos notariales centenarios, por el alto riesgo de pérdida e imposibilidad de evacuación que tendría en caso de fuego o inundación. De hecho, algunos documentos ya se han empapado por rotura de tuberías".

El estado del Archivo y la dejadez por parte del Ayuntamiento puede "suponer la apertura de un procedimiento sancionador y constituir una infracción leve, con una multa de hasta 50.000 euros".

La Junta acuerda la apertura de Diligencias Informativas para la depuración de responsabilidades y da al Ayuntamiento un plazo de diez días para que aporte documentación sobre el cumplimiento de las medidas y la adopción de las mismas "para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos en cuanto a la conservación de los documentos".

Mucho flamenco y poca memoria

El pasado mes de enero, este Diario publicaba que la Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, ‘Fundarte’, tendrá un presupuesto de 3.084.000 euros para el año 2022. Una parte importante de ese montante irá destinado al flamenco.

Flamenco, patrimonio de Jerez, eso está claro. Pero, y el Archivo Municipal ¿patrimonio también? ¿Por qué unos tantos y otros tan poco, o nada?, se preguntan personas allegadas al Archivo. Partiendo de la base de que siempre habrá que cuidar y mimar nuestras señas de identidad, y el flamenco, por supuesto es una de ellas, no estaría mal repartir mejor ¿Acaso no lo es la historia que nos precede, nuestros orígenes, las fuentes de investigación, documentos centenarios que no tienen precio. Nuestra memoria histórica? "Jerez corre el riesgo de perder su memoria si los fondos del Archivo desaparecen", dice una voz experta.

"El Ayuntamiento invierte cero en el Archivo Municipal de Jerez. La institución municipal más antigua de la ciudad. Las últimas inversiones importantes se hicieron para estanterías y un equipo de reprografía digital, hará unos 15 años, pero que llegaron a través de la Junta de Andalucía. Cada año, como trabajadores del Archivo, hacíamos un listado de lo necesario, a todos los niveles, desde folios, hasta por ejemplo sistemas para el mantenimiento de las instalaciones y los documentos que allí se conservan. Sólo nos llegaba material de oficina y, a veces, lo teníamos que comprar nosotros mismos", relata un ex trabajador del Archivo.

Reivindicaciones históricas, respaldadas además por la ley, como la necesidad de que el Archivo goce de un edificio exclusivo y no compartido, o adecuar las actuales instalaciones con elementos de protección contra incendios y la instalación de aparatos y sistemas para controlar el estado de humedad y temperatura en todas las dependencias, especialmente en los sótanos donde está depositada la documentación, así como para el control de plagas de xilófagos y roedores. Demandas que nunca se hacen realidad y que, finalmente, un día dan la cara.

Prueba de ello es el informe realizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sobre el estado del Archivo. "Lo que ahí se especifica es lo que hay. Es lo que falta y es el reflejo del largo olvido al que lleva sometido este espacio desde hace décadas, por todos los partidos, ojo", añade otra fuente.

El delegado de Cultura, Francisco Camas, asegura que el Archivo "se encuentra en las mejores condiciones en las que es posible dentro de las capacidades que tiene este Ayuntamiento". "¿Por qué capacidades (inversiones) para unas cosas y para otras no cuando la ley lo exige?": "El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera tiene la obligación según la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, en su artículo 36. apartado b) el velar por la adecuada instalación y funcionamiento de los mismos, así como por la dotación de medios humanos y materiales para el ejercicio de sus funciones; así como en su artículo 49 punto 1. en el que se indica que las entidades locales de Andalucía garantizarán la prestación de los servicios de archivo dentro de su ámbito territorial. Asimismo según el Decreto 97/2000 por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, en su artículo 16 se menciona a los Archivos de titularidad local como perteneciente a los Archivos del Sistema Andaluz, y de esta manera en su Capítulo VI. De la Conservación, se establece en sus artículos 119 al 122 se deberá de llevar un control sistemático y periódico de las condiciones ambientales, instalaciones, equipamientos de los depósitos a fin de detectar posibles alteraciones, invasiones de agentes biológicos y deterioro que estos puedan provocar", subraya el informe.