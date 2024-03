El Ayuntamiento volverá a solicitar al Gobierno de España que declare como evento de interés público el Gran Premio de España

María José García-Pelayo ha anunciado que el Ayuntamiento volverá a proponer al gobierno de España la posibilidad de colaborar con el Circuito de Jerez de cara al Gran Premio de España. La alcaldesa lamentó que "ya hace unos años esta propuesta se rechazó y es algo que no puedo entender, porque el negarle oxígeno al Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Es más, el Circuito de Cataluña recibe apoyo económico, recibe una partida por parte del gobierno central".

"Con esta iniciativa le damos una nueva oportunidad para el Partido Socialista para demostrar que no es todo para Cataluña y nada para Andalucía. Si se apoya esta iniciativa estarían demostrando un poquito que Andalucía también cuenta, porque el Circuito de Jerez es el circuito de Andalucía", añadió.

De cualquier forma, insistió en que "no estamos planteando una ayuda económica directa como recibe Montmeló, estamos pidiendo que se declare el Gran Premio como evento de interés público de tal forma que toda aquella empresa que patrocine, pueda tener algún tipo de deducción fiscal. Eso no quita que también podamos pedir ayudas como Cataluña. Por tanto, no tendría justificación que se vote en contra".

Denominación del Aeropuerto

Por otro lado, y respecto a la nueva denominación del Aeropuerto de Jerez que ha planteado Germán Beardo, vicepresidente de Diputación y encargado del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que pretende que se llame 'Aeropuerto de Jerez-Cádiz', García Pelayo ha indicado que "ese es un debate que se reabre reiteradamente y que igual que se abre, se cierra. El otro día tuvimos la mesa del turismo en el Circuito y a mí me gustaría que decisiones tan importante como esa, se tomaran de la mano de la industria turística y la ciudad. Es una cuestión de ciudad".

No obstante, y al margen del debate de denominación, la alcaldesa de Jerez ha insistido, por encima de todo, en "recuperar los vuelos del Aeropuerto de Jerez, porque si no tenemos aviones, de poco sirve tener un aeropuerto en nuestra ciudad". De hecho, la alcaldesa reconoció que "al Aeropuerto de Jerez le están haciendo un sandwich entre el aeropuerto de Sevilla y el de Málaga y que como no saquemos cabeza, le van a pegar un bocado a ese sandwich".

"Ahora mismo lo prioritario-continuó-, con independencia de que se pueda abrir un debate en relación al nombre, es que haya conexiones. El otro día el propio director del Aeropuerto se ofreció para trabajar con el Ayuntamiento y la mesa del turismo para lograr más conexiones, que seguro que Germán Beardo, como responsable de turismo de Diputación, será el primero en colaborar con la ciudad y el aeropuerto".