El Ayuntamiento de Jerez rubrica el acta de ocupación de la finca de Juana de Dios Lacoste al culminar su venta forzosa

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, ha rubricado la denominada acta de ocupación con Miguel Barrionuevo, en virtud de la cual éste será propietario de una finca ubicada en la céntrica calle Juana de Dios Lacoste que ha entrado en el procedimiento de 'venta forzosa' iniciado por el gobierno local para la recuperación y rehabilitación de inmuebles del en estado precario.

José Antonio Díaz ha explicado que "es un día importante para el gobierno de Mamen Sánchez porque hemos firmado el acta de ocupación de una finca que estaba abandonada y en estado ruinoso, con falta de conservación por parte de sus propietarios, en este caso, de un 'fondo' de un banco".

El teniente de alcaldesa ha destacado que "gracias al proceso de venta forzosa que ha activado el gobierno local hemos podido hacer efectiva la subasta de esta finca y permitiendo que un jerezano pueda adquirirla para su uso como vivienda y emprender un proyecto de vida y familiar en el centro".

La finca ha sido adjudicada por 51.200 euros. A este respecto, Díaz ha remarcado que "estamos reactivando el centro histórico y una herramienta que tenemos, que estaba paralizada y que hemos impulsado. Así, a través del proceso de 'venta forzosa' se han vendido una decena de fincas previa subasta, y también hemos actualizado el Registro de Solares. Es un ejemplo más de una política ordenada con el objetivo de mejorar el centro histórico".

Con la acción del gobierno local al intensificar el procedimiento de venta forzosa, Díaz afirma que "estamos lanzando un mensaje a los bancos e inmobiliarias que son propietarias de fincas que no mantienen condiciones de seguridad, que están abandonadas y que no ofrecen la imagen que Jerez se merece. No podemos permitir que los propietarios abandonen las fincas, y no vamos a dar lugar a la inacción y a la especulación por parte de estos bancos o fondos que incumplen la disciplina urbanística".

Por su parte, el nuevo propietario de la finca referida en la calle Juana de Dios Lacoste, Miguel Barrionuevo, ha expresado "su ilusión porque es un proyecto grande, vamos a construir una vivienda familiar y disfrutar del centro histórico de Jerez. Estamos deseando iniciar la rehabilitación para instalarnos. Es una inversión a largo plazo, en un centro que está creciendo, que está vivo y que a ir a mejor".

En último término, a colación de lo expresado por Barrionuevo, el teniente de alcaldesa ha invitado a la ciudadanía "a participar en el procedimiento de la 'venta forzosa', si tienen alguna duda pueden consultar en Urbanismo. Tenemos la oportunidad de que los jerezanos y jerezanas puedan comprar una vivienda en el centro histórico a un precio asequible y la oportunidad de reactivar nuestro centro con los jerezanos, para que vengan a vivir al centro".

En este sentido, Díaz ha avanzado que van a formar parte de próximas subastas por 'venta forzosa' fincas en las calles Carmen y San Honorio.