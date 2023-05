El Ayuntamiento de Jerez anuncia que recurrirá la multa de la Junta sobre el Archivo Municipal

El gobierno municipal ha anunciado que recurrirá la resolución de la Junta sobre el Archivo Municipal de Jerez, que recoge una propuesta de sanción de 80.000 euros al Consistorio, y lamenta que “en lugar de ayudarnos económicamente se nos persiga por asumir en solitario los altos costes del mantenimiento de este importantísimo legado”.

“Nosotros en solitario, sin ayuda de la Junta, estamos manteniendo el Archivo Municipal y hemos tomado medidas para mejorar las instalaciones. La propia Junta en su visita de inspección ha verificado que se han realizado mejoras en las instalaciones en base a las cuestiones que se detectaron en la visita y la inspección de 6 de julio de 2022. De esta manera, se han realizado las mejoras que se nos pidieron en el sistema antiincendios y de intrusión en las tres sedes, también se ha contratado una empresa de fumigación y desinsectación para las tres sedes del Archivo, se han comprado más cajas de ph neutro como unidades de instalación para la documentación del Archivo, y se han solucionado los problemas eléctricos en las instalaciones. Este gobierno ha actuado cumpliendo todas las recomendaciones, y lo que necesitamos es apoyo y no una persecución política, porque la solución ha de pasar, necesariamente, por la suma de esfuerzos de las administraciones”, han explicado.

“Por tanto, vamos a recurrir esa propuesta de sanción porque no se atiene a la realidad ni tiene en cuenta los esfuerzos realizados. Y si la Junta quiere pedir responsabilidades quizá debería mirar a la candidata del PP en Jerez. Pelayo no movió un dedo durante todos sus años de gobierno para solucionar los problemas del Archivo, generando esto un lógico deterioro en el patrimonio documental, es más, con ella se redujo la plantilla dedicada a la conservación y cuidado de documentos”, prosigue el comunicado.

“Vamos recurrir porque no se está provocando pérdida, desaparición y daño en ningún documento, eso no está acreditado y desde luego no puede ser atribuible a este gobierno que ha custodiado y salvaguardado este importante patrimonio. Lo que debería hacer la Junta de Andalucía es prestarse a colaborar, con una ayuda específica, porque no existe en la actualidad ninguna convocatoria a la que ciudades como Jerez, de su dimensión y con un patrimonio documental tan potente, se puedan acoger y nos sentimos abandonados en este sentido. Seguimos insistiendo en que el diálogo y la colaboración debería ser el camino hacia la solución y no intentar hacer campaña política a través de decisiones infundadas”, han concluido.