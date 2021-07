El Ayuntamiento de Jerez denuncia que "la Junta sigue sin autorizar" el arreglo de los caminos de las barriadas rurales

El gobierno municipal denuncia que "el PP y la Junta de Andalucía han vuelto a engañar a los vecinos y vecinas de las barriadas rurales porque el Ayuntamiento de Jerez sigue sin tener autorización para la ampliación del asfaltado y hormigonado de todos los caminos de las barriadas de Jerez". Hace unas semanas la Delegación de Medio Rural solicitó permiso para asfaltar La Guareña y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz lo prohibió.

"Una vez más, el PP vuelve a engañar a los vecinos de las barriadas rurales de Jerez con el tema del arreglo de los caminos de forma estable (con asfalto u hormigón)", ha asegurado el delegado de Medio Rural, Jesús Alba, que se ha reunido hoy con la delegada de Alcaldía y los vecinos de La Guareña para explicar la situación real en el tema de asfaltado de los caminos.

El delegado de Medio Rural ha recordado que el Ayuntamiento de Jerez solicitó a hace unas semanas "el asfaltado de las vías pecuarias, que ellos anunciaron a bombo y platillo en unas elecciones de las barriadas rurales, asegurando que iban a dar la autorización. El Ayuntamiento quiso asfaltar La Guareña y una vez más nos enteramos por el PP antes que por el Gobierno andaluz que se nos prohibía el asfaltado de todo el camino", ha afirmado.

Jesús Alba ha señalado que la delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz "sólo nos permitía cubrir los tramos donde había zahorra con zahorra, los tramos de asfalto con asfalto y los de hormigón con hormigón. En ningún momento nos permitieron asfaltar las zonas de zahorra ni con hormigón o asfalto". El delegado ha recordado que el mantenimiento, reparación de las vías pecuarias es competencia de su titular, "que es la Junta de Andalucía", ha explicado.

Por este motivo el Gobierno municipal, "a pesar de las palabras del partido de la oposición", ha subrayado que "nada ha cambiado y no hay nada nuevo porque seguimos sin tener permiso para actuar en estos caminos de forma estable. Lo que más nos preocupa es el uso partidista que se hace de este tema, y que no haya lealtad institucional ya que se comunica antes al PP un supuesto cambio y no nos llegue por medios oficiales entre administraciones", ha señalado.

El Gobierno municipal "lamenta esta oposición frentista y de ataque que una vez más el PP hace contra el Ayuntamiento ya que impide que los vecinos tengan unas comunicaciones en las mejores condiciones posibles", ha enfatizado.