El Ayuntamiento de Jerez apuesta por el jazz joven y de calidad con ‘Noches en el Escénico’

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Juventud y Políticas de Infancia, ofrece esta semana el ciclo ‘Noches en el Escénico’, en el Jardín Escénico, un programa cultural que combinará espectáculos musicales con una programación de actividades paralelas.

La cita será del 5 al 7 de agosto, a las 21,30 horas, con entrada gratuita previa reserva de invitaciones. ‘Noches en el Escénico’ cuenta con el jazz como nexo de unión en un programa que apuesta por el talento joven y la cultura segura. Se trata de una propuesta musical de gran la calidad con artistas reconocidos. El programa artístico es el siguiente:

Jueves 5 de agosto

Guadalete River Band. Esta banda reúne a tres de los músicos más conocidos de jazz en Jerez: Pepe Torres (saxo), Luis Román ‘Yiyo’ (clarinete) y David Strike (trompeta), acompañados por otros músicos más jóvenes con los que compartirán su experiencia y escenario. Combinan un original estilo de jazz de Nueva Orleans con el folclore andaluz: copla, pasodobles, sevillanas, himnos, temas actuales y populares.

Miron Rafajlovic Trío. Considerado como uno de los trompetistas más destacados del país, su música combina a la perfección sus raíces balcánicas con el jazz, flamenco, la música afrocubana y la música oriental. Nacido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, pero fincado en España, ha formado parte como músico del prestigioso Cirque du Soleil (Circo del Sol) para el puesto de trompetista y guitarrista en el espectáculo ‘Kooza’. Ha colaborado en proyectos con grandes artistas como Caramelo de Cuba, Jorge Pardo, Alain Pérez, Josemi Carmona & Javier Colina, Antonio Serrano o Jerry González.

Viernes 6 de agosto

Julián Heredia. Bajista granadino, ha trabajado con artistas de la talla de Enrique Morente, Raimundo Amador y Ketama. Está considerado uno de los mejores bajistas y músicos del panorama internacional. A los nueve años empezó de manera autodidacta a tocar la guitarra, teniendo como sus referentes musicales a Camarón de la Isla y Paco de Lucía. En esta nueva apuesta artística formada por su cuarteto musical, nos presenta ‘Siete por ocho’, en el que predominan los ritmos del flamenco junto a una equilibrada conjunción de la armonía moderna y el jazz.

Proyecto Jazz Colombia. Surge en Sevilla, con la guitarrista y cantante colombiana Juana Gaitán, que fusiona los ritmos latinoamericanos y el jazz. Juana Gaitán editó en el año 2017 el álbum Filo de montaña, producido por Juan Rodríguez Berbín (Venezuela) y masterizado por Carlos Freitas (Brasil). En esta ocasión Juana Gaitán cuenta con la participación y experiencia de los músicos sevillanos: Bernardo Parrilla (saxo), Javier Delgado (contrabajo), y Nacho Megina (Batería).

Sábado 7 de agosto

Pablo Martín Trío. Formado en el Taller de Músics, Pablo Martín Trío, es una propuesta con influencia del hard-bop y el jazz contemporáneo. Inspirado en tríos históricos como el de Sonny Rollins, Joe Henderson o la actual "Fly" de Mark Turner, los tres músicos se reúnen para jugar con las posibilidades sonoras que ofrece el formato. Además, el verano de 2019 el grupo participó en el "Fara Music Festival" de Italia, donde fue finalista en el premio "Fara Jazz Live Award", como mejor banda. En el año 2020, el trío ha sido ganador del 1ª edición del Premio Talento, impulsado por Taller de Músics con el apoyo de ACE (Acción Cultural Española) y han publicado su primer trabajo discográfico State of the Trio: Live at Nova Jazz Cava.

Four Women Quartet. Un proyecto musical que hace un recorrido por la historia del Jazz desde una perspectiva femenina, recordando los trabajos de mujeres compositoras, letristas, instrumentistas, arreglistas, directoras de orquesta y cantantes, mostrando sus creaciones y aportaciones, algunas de ellas determinantes en el desarrollo del género a lo largo del siglo XX. Lilian Hardin, Betty Carter, Nina Simone, Ann Ronell, Maria Schneider, son algunas de las protagonistas de ‘Una historia de mujeres en el jazz’ y con ellas transitaremos estas músicas, desde el sonido de sus orígenes africanos, pasando por el Blues, el Hot Jazz, la era del Swing, el Bebop hasta llegar al Jazz Contemporáneo.

Además de los conciertos, ‘Noches en el Escénico’ incluye un programa de actividades paralelo con una Exposición y la Feria del Disco de Colección, en el Jardín Escénico, a partir del jueves 5 y hasta el sábado 7, a las 21 horas; el viernes 6, a las 12 horas, ofrecerá un programa de radio sobre la música jazz; y el sábado 7, a las 20 horas, una masterclass de baile con ‘Aro, qué Swing!’, también en el Jardín Escénico, antes del espectáculo musical.