"El Ayuntamiento ha sido consentidor de esas ventanas y puertas en San José Obrero"

Vecinos de la calle Ermita de Cuatrovitas, en San Obrero, han mostrado su malestar por la situación que están padeciendo tras vender el Ayuntamiento una parcela aledaña a sus casas. En dicho terreno se van a construir nuevas viviendas, lo que les obliga a cerrar las ventanas y puertas que tienen justo en ese lado. Se trata de ventanas y puertas que abrieron hace años aprovechando que el terreno al que daban estaba baldío y sobre las que, según argumentan, hasta ahora nunca le habían advertido de su ilegalidad.

La semana pasada, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, propició una reunión entre la cooperativa que ha adquirido el terreno y algunos afectados con el objetivo de llegar a un acuerdo que, de momento, no se ha alcanzado.

Tras lo ocurrido, un grupo de vecinos ha querido dar su versión de lo que está ocurriendo mediante un escrito. En dicho documento, aclaran que "desde 1970 los vecinos de San José Obrero han ido haciendo sus casas como buenamente han podido y las casas de las que se habla y por las que hay controversia son de la calle más larga y estrecha del barrio". Por ello, "los vecinos desde hace más de 50 años tienen ventanas y puertas a la trasera de la calle, aprovechando que este terreno ha estado baldío y sin ocupar".

Tal como relatan, "esto ha supuesto que la mitad de la calle no tuviese que aparcar dentro de la misma donde no hay sitio ni para que pasen las ambulancias que no pueden entrar". "En este caso el Ayuntamiento durante 50 años ha sido conocedor y consentidor de que estas ventanas y puertas existían. De hecho, los mismos vecinos se han encargado de que el terreno no se llene de maleza y ratas".

Así las cosas, en el escrito lamentan que ahora que el Ayuntamiento ha vendido parte de este terreno "para hacer unifamiliares de lujo, se lavan las manos diciendo que hay que cumplir la ley, que todo el mundo tiene que cerrar las puertas y las ventanas".

Los vecinos afectados "no se niegan a que se construyan estás unifamiliares,por supuesto, pero no entienden la razón de tener que cerrar ya que no afectan para nada a la construcción, puesto que dan a la parte trasera de las nuevas viviendas y no molestan a nadie".

Argumentan, además, que "hay casas que por su construcción tan antigua no disponen de otras ventanas que no sean las que dan a la parte de atrás. Hay vecinos que recuerdan que cuando se vinieron aquí a vivir hace 30 o 40 años ya existían esas ventanas. También hay personas que han comprado no hace tanto tiempo y ya tenían esas ventanas y puertas abiertas. Además, siempre se decía desde la asociación y el Ayuntamiento que en este terreno iría algún día un parque".

De hecho, estos afectados señalan que "la otra mitad del terreno sigue siendo del Ayuntamiento y los vecinos de ese lado no han recibido orden ninguna de cerrar nada". "Así que la ley se cumple por lo visto para unos sí y otros no", critican.

Igualmente, lamentan que "la mediación de la que habla el Ayuntamiento no es percibida como tal por parte de los vecinos, puesto que se les dice que tienen que cerrar todo y quedarse emparedados. No se entiende que desde el Ayuntamiento permitan que cualquier persona viva en una casa donde el dormitorio o el salón no tenga ventanas por donde entre la luz y el aire". "¿Dónde queda la calidad mínima para vivir? Los vecinos afectados no quieren entrar en guerras políticas, ni conflictos entre asociaciones vecinales, solo quieren vivir con el mínimo de calidad tal como vienen haciendo durante todos estos años".