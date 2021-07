El pleno del Ayuntamiento de Jerez aprueba la modificación presupuestaria de 300.000 euros para mejorar la seguridad vial

La sesión plenaria ha comenzado con una triple declaración institucional del Ayuntamiento en pleno. La primera de ellas ha versado sobre el cambio de denominación del Campo de la Juventud por 'Estadio Pedro S. Garrido', dirigente del Jerez Industrial fallecido recientemente.

Jesús Alba ha destacado, en nombre de todos los grupos municipales, el recorrido de Pedro Garrido en el club industrialista desde su adolescencia, como aficionado, hasta tomar la presidencia del club. Jesús García, desde Ciudadanos, recordó su figura a título personal por la amistad que les unió y no pudo evitar emocionarse.

Las otras dos declaraciones institucionales fueron propuestas por el Clúster Turístico Destino Jerez sobre la declaración de Bien de Interés Cultural del reloj-farola de Losada, la Estación de Trenes y el Puente de la Cartuja, por un lado, y sobre la declaración del Festival de Jerez como acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, por otro. Leídas por Isabel Gallardo, delegada de Turismo, instando a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez a iniciar los trámites necesarios.

El pleno ha aprobado la modificación presupuestarias sobre facturas pagadas que deben ser contabilizadas al estar en OPA, tratándose de una operación contable, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP y Rocío Monedero, de Adelante, que se han abstenido.

La teniente de alcaldesa de Economía, Laura Álvarez, ha respondido a las críticas populares señalando que "94 millones de euros de no pagar seguridad social de la plantilla municipal poniendo en riesgo las prestaciones sociales de la plantilla durante el gobierno del Partido Popular y 78 millones de euros del gobierno de Mamen Sánchez que ha tenido que pagar a tocateja".

Igualmente se ha aprobado una modificación presupuestaria para destinar el remanente no utilizado de la iluminación del Feria del Caballo para, fundamentalmente, el desarrollo de un Plan de Refuerzo de la Seguridad Vial a tenor de los resultados que muestra el informe realizado por Policía Local sobre accidentalidad de los años 2019, 2020 y primer semestre de 2021. Se reasfaltará el Parque Infantil de Tráfico y se reforzará la instalación de aire acondicionado en colegios. La propuesta ha contado con el apoyo de los grupos municipales de PSOE, PP y Ciudadanos y y el voto en contra del Grupo Mixto y Rocío Monedero, de Adelante.

El delegado de Seguridad y Movilidad ha manifestado que "a pesar de que tenemos una ciudad estadísticamente muy segura no podemos conformarnos mientras existan accidentes, por lo que debemos implementar medidas que tiendan a mejorar en todo lo posible la seguridad en nuestras calles".

Ante las críticas de Ganemos Jerez sobre la falta de recursos para necesidades más urgentes, Laura Álvarez ha señalado que el crédito disponible para acción social se está dedicando en exclusiva a las necesidades derivadas de la pandemia.

Igualmente se abordado el proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social de un crematorio y naves de servicios complementarios en Estella con la crítica de la Junta Vecinal de Estella, en boca de su alcalde Ricardo Sánchez, que votó en contra de esta instalación.

José Antonio Díaz, delegado de Urbanismo, ha defendido que se adecúa al PGOU y que cuenta con los informes favorables pertinentes y que lo que se traía a Pleno es el interés público de la instalación. Finalmente ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto y el voto en contra del Partido Popular y Raúl Ruiz-Berdejo, y la abstención de Rocío Monedero.

El Grupo Municipal Ciudadanos a elevado a pleno varias medidas relativas a la inclusión de la ciudad de Jerez como candidata interesada en albergar una fábrica de chips semiconductores, que ha contado con el voto favorable de todos los grupos.

También se ha aprobado en el pleno de julio la proposición de Ciudadanos referente a establecimiento de zonas de bajas emisiones en la ciudad de Jerez. esta propuesta ha contado con la abstención del PSOE y el voto favorable del resto de grupos municipales.

El pleno ha aprobado por mayoría una proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la política educativa. La exposición de la propuesta ha abordado el abandono escolar, la falta ordenadores, la situación de comedores escolares, la eliminación de aulas y de los servicios complementarios. La propuesta insta a la Junta a una reflexión interna que redefina sus intereses y apoye a la educación pública frente a la patronal de la enseñanza la concertada. El responsable municipal de Educación, Juan Antonio Cabello, ha corroborado las incidencias ocurridas en los comedores escolares en Andalucía. Ha calificado al Gobierno andaluz de insensible y llevar a estos comedores a una situación precaria. También ha criticado la subida de precios de las aulas matinales en plena pandemia y crisis económica.

Juan Antonio Cabello ha censurado los recortes en la educación andaluza a pesar de que el Gobierno andaluz ha recibido fondos europeos y del Gobierno de España. "No podemos renunciar a un debate ideológico cuando se destinan recursos a macrogimnasios en colegios privados y ayudas de 150 euros a matriculaciones en centros concertados", ha afirmado el delegado municipal.

Rehabilitación de 22 viviendas de la calle Ramón de Cala

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta sobre viviendas en régimen de alquiler en el barrio de San Miguel. En concreto se pide a la Junta de Andalucía a reactivar y concluir la rehabilitación del edificio para 22 viviendas en régimen de alquiler, situado en el nº 17 de la calle Ramón de Cala de Jerez y que es competencia de la Agencia para la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La delegada responsable de Vivienda, Ana Hérica Ramos, ha recordado el derecho a una vivienda digna y la necesidad de repoblar el Centro Histórico.

Ana Hérica Ramos ha afirmado que este tema es una necesidad de acceso a la vivienda. La delegada ha señalado que hay un desconocimiento de la situación de este edificio y, por ello, ha recordado que desde el Ayuntamiento se han pedido reuniones a la Junta para abordar este asunto, porque se han producido robos y actos de vandalismo en el edificio. "Reactivar y concluir, por eso pido el voto afirmativo", ha concluido. La propuesta ha sido aprobada por mayoría.

Ampliación del programa estival de transporte al litoral de toda la zona rural

El pleno ha dado el visto bueno por unanimidad a una proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la ampliación del programa estival del transporte litoral de la Junta. El delegado de Medio Rural ha afirmado "que resulta cuanto menos curioso ver que las poblaciones que han sido las seleccionadas, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, para este programa son las del PP", ha afirmado.

Jesús Alba ha señalado que "la población de nuestra zona rural asciende a unos 25.000 habitantes, y este servicio de transporte se beneficia a unos 5.000 vecinos, lo que supone solamente un porcentaje residual, excluyendo a unos 20.000 vecinos". La propuesta insta al Gobierno de la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a la ampliación del Programa Estival de Transporte Litoral a otras ELA o barriadas rurales del término municipal de Jerez para poder ofrecer el servicio de transporte a poblaciones costeras a más ciudadanos/as de nuestra zona rural.

Jesús Alba ha recordado que el gobierno municipal ha impulsado el programa 'Súbete al Autobús del Verano' "que beneficia a los vecinos y vecinas de las barriadas rurales de nuestro municipio". Además se trata de un programa "que acerca a los habitantes de la zona rural, de forma gratuita, a las costas de nuestra provincia en igualdad, para toda nuestra zona rural, sin beneficiar más a unas poblaciones que a otras" para recalcar que el programa del la Junta cuesta entre 5 y 7 euros a los vecinos de esas ELA.

Jesús Alba ha insistido en que el programa de la Junta es sólo para las dos ELA gobernadas por el PP. "Por qué se ha dejado fuera al resto", se ha preguntado. El delegado ha recalcado que el "programa municipal es de coste cero para los usuarios, es gratis, y está pagado a pulmón por el Ayuntamiento", ha dicho. El delegado ha puesto otro ejemplo de discriminación ya que cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento -ha dicho- soló se pagó deuda la Seguridad Social, de 1,200.000 euros, a la ELA de La Barca gobernada por el PP. La propuesta ha sumado una enmienda de adición que pide la colaboración de la Diputación y que el programa se amplíe a familias del Jerez urbano.

Petición a la Junta

El Pleno ha aprobado por mayoría una proposición del Grupo Municipal Socialista sobre necesidades de financiación de las entidades que atienden a personas con discapacidades. La delegada de Acción Social y Personas Mayores, Carmen Collado ha manifestado en su exposición que "las entidades que representan al sector de la atención a las personas con discapacidades llevan meses planteando al Gobierno de la Junta de Andalucía su situación y la necesidad de una adecuada financiación por los servicios que prestan a la sociedad".

La delegada municipal ha añadido que pese a las promesas del presidente de la Junta de apoyo al sector "el movimiento asociativo de la discapacidad considera inaceptable la subida de sólo el 2,6% en el coste-plaza ya que hará insostenible mantener la actividad y servicios de estos centros, muy mermados por la crisis COVID", ha enfatizado.

La propuesta aprobada insta al Gobierno de Andalucía a adaptar el coste/plaza a los costes reales que soportan las entidades que atienden a personas con discapacidad así como a las entidades de la atención residencial a personas mayores, teniendo en cuenta los incrementos salariales derivados de la subida del SMI, las revisiones del convenio colectivo, del IPC y de los sobre costes derivados del COVID; todos los cuales obligarían en equidad a revisar la actual financiación por encima del 2,6% que ofrece la Junta de Andalucía al sector.

Asimismo se insta al Gobierno de Andalucía a abonar de manera inmediata los pagos atrasados de los servicios concertados con las entidades que atienden a personas con discapacidad y a las personas mayores.

Y tercero, la propuesta acordada insta al Gobierno de Andalucía a establecer un nuevo plan de ayudas económicas cuya cuantía esté consensuada con el sector de la atención a la discapacidad y de las personas mayores en residencias de manera que se compensen los costes extraordinarios derivados de las actuaciones preventivas sanitarias de la COVID-19, y que se contabilicen los gastos reales desde el inicio de la pandemia en 2020, contemplando los primeros meses excluidos de la convocatoria anterior y los gastos ocasionados durante 2021.

"El señor Moreno Bonilla y el señor Rajoy liquidaron la Ley de Dependencia en Andalucía generando una deuda de más de 2.000 millones de euros y son culpables" de la situación del sector de atención a las personas dependientes, ha afirmado Carmen Collado.

La proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la supresión de la financiación pública a asociaciones y colectivos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha recibido el apoyo mayoritario del pleno. La propuesta denuncia el apoyo financiero, con dinero público, que el gobierno de Moreno Bonilla de la Junta da a las asociaciones anti abortistas y pro vida.

La delegada Ana Hérica Ramos ha defendido los derechos de las mujeres a decidir la maternidad y la sexualidad, "que se vean garantizadas las libertades y la libertad de decidir, que es la fundamental en una democracia". Adelante ha criticado los escraches antes las clínicas de interrupción de embarazos de las organizaciones pro vida financiadas.

Gimnasio privado financiado por la Junta

El Grupo Mixto ha llevado al pleno una propuesta sobre necesidad de la revisión del uso dotacional educativo en el PGOU para evitar casos como la construcción de un macro gimnasio que la Junta va a subvencionar con fondos europeos en un centro educativo privado en Jerez que no ha sido rechazada por falta de apoyo mayoritario. El Grupo Mixto entiende que este mega gimnasio es lucrativo, un negocio privado y no una dotación educativa. "Los fondos públicos no son para eso y menos en un centro educativo privado", ha señalado la portavoz del Grupo Mixto.

José Antonio Díaz ha señalado que el Gobierno municipal no comparte la petición de un informe al Colegio de Arquitectos. "Este asunto es una cuestión moral para nosotros porque desearíamos que ese dinero fuese para proyectos municipales". El delegado de Urbanismo ha reconocido que el PGOU permite la actividad lucrativa en ese suelo.

"Vamos a votar abstención. Estamos en contra de que se haya financiado con 5 millones de eueros este proyecto cuando la Junta está castigando a Jerez y socavando el desarrollo de la ciudad. Nos deben 20 millones a los jerezanos. Moreno Bonilla no es capaz de venir Jerez porque todo se lo lleva para Málaga", ha afirmado José Antonio Díaz.