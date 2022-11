El Ayuntamiento de Jerez asegura que "en 2021 se reconocieron todas las facturas y se pagaron el 88% de las generadas en el año en curso"

Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos, ha respondido al PP en materia de gestión económica municipal explicando que "la señora García-Pelayo vuelve a tener un episodio de amnesia y ya no se acuerda que en el año 2014 no solo no reconoció las facturas de ese ejercicio y las dejó en el cajón sino que de las facturas que reconoció solo pagó el 66%. A la señora García-Pelayo hay que explicarle que el gobierno de Mamen Sánchez reconoce todas las facturas que se generan en el año y tengo que darle los datos de 2021, que es el último dato que tenemos totalmente depurado".

Así, Álvarez subraya que "en 2021 se reconocieron todas las facturas y se han pagado el 88% de las facturas generadas en el año en curso. Es decir, con el gobierno de Mamen Sánchez las personas que trabajan para el Ayuntamiento saben que van a cobrar por los servicios prestados, saben que el gobierno les va a reconocer las facturas y saben que les vamos a pagar. El corriente lo estamos pagando en dos meses, esa es la realidad de la gestión económica del gobierno de Mamen Sánchez".

La teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos añade que "además, hay que decirle a la señora Pelayo que hemos estado tapando sus agujeros, que dejó más de 120 millones de euros en facturas en los cajones. Es decir, empresas de la ciudad de Jerez que habían trabajado para el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento guardó las facturas en los cajones y por tanto no constaban en ningún sitio porque es que no existían en la contabilidad y eso lo hizo la señora García-Pelayo".