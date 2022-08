El Ayuntamiento reclama a la Junta una solución para las operaciones pendientes en el Hospital San Juan Grande

El Ayuntamiento ha reclamado a la Junta "que explique cómo va a dar respuesta al alto número de pacientes que tienen pendientes operaciones quirúrgicas y que a día de hoy no saben cuándo ni dónde van a ser intervenidos, dado que el SAS continúa sin solventar el concierto con el Hospital San Juan Grande".

Desde el Ayuntamiento se denuncia que "la mayoría de las personas afectadas por esta paralización son jerezanos y jerezanas mayores, pendientes de intervenciones de las que depende su autonomía personal".

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, reivindica que “necesitamos saber cuál es la hoja de ruta de la Junta, cómo va atender las listas de esperas de pacientes que iban a ser atendidos en el San Juan Grande. No se entiende que el SAS, si no puede atender estas intervenciones en su Hospital, que no llegue a un acuerdo para que puedan agilizarse, y no estamos hablando solo de los jerezanos que están esperando, estamos hablando de todo el área de referencia del Hospital de Jerez”.

Carmen Collado denuncia que “no nos parece serio que no hayan avisado que íbamos a perder esta posiblidad de derivarse operaciones al San Juan Grande, y nos preocupa que esto repercuta en perjuicio de la salud de las personas, las dolencias se agravan con el paso del tiempo, eso es una realidad. El hospital San Juan Grande tiene capacidad para operar a casi mil personas al mes, y que sepamos del Hospital de Jerez no cuenta con más quirófanos para asumir esas intervenciones”.

La delegada de Acción Social plantea que “la Junta ha firmado un concierto con Hospitales Pascual de 700 millones de euros, qué pasa con el área sanitaria de Jerez, el San Juan Grande realizó en 2021 más de 8.000 operaciones derivadas del Hospital de Jerez, queremos que nos diga cómo va a atender ahora en tiempo y forma esas intervenciones”.

La delegada denuncia que “estamos hablando de salud, cuando una intervención se retrasa, la dolencia se agrava, no podemos jugar con la calidad de vida de las personas, y no podemos seguir incrementando la

incertidumbre de las familias afectadas. Necesitamos explicaciones, respuestas y soluciones ¿tiene capacidad el Hospital de Jerez de asumir esa lista de espera, si no tiene más quirófanos que hace un año?”. En este sentido, Collado reitera “no es comprensible que mantenga el concierto para medicina interna, pero no para cirugía, mientras 85 profesionales del San Juan Grande tienen que irse a un ERTE”.