El Ayuntamiento exige a la Junta la limpieza de los arroyos de la zona rural de Jerez

El delegado de Medio Rural y Deportes, Jesús Alba, acompañado del presidente de la ELA de Nueva Jarilla, Javier Contreras, y del delegado del Alcaldía de Gibalbín, Rafael Pato, ha visitado la zona del puente de la antigua vía ferroviaria de Jerez-Almargen que atraviesa la carretera CA-4102 para comprobar los daños y la suciedad acumulada como consecuencia del desbordamiento y embalsamiento de agua y lodos por la falta de limpieza del Arroyo Dulce-Jarilla. Esta carretera provincial, que une las barriadas de Torremelgarejo y Gibalbín, y también la ELA de Nueva Jarilla, lleva varios días cortada por la acumulación de toneladas de barro, cañas y árboles.

Operarios de Diputación trabajan en la limpieza de los márgenes de la carretera y en la retirada de los lodos y la vegetación que cubre la calzada para abrir la carretera, ahora cerrada entre el kilómetros 2 y 3; el problema de fondo es el Arroyo Dulce-Jarilla, cuya falta de mantenimiento y limpieza origina desbordamientos cada vez que llueve. El desborde del arroyo afecta al transporte escolar y urbano y a los cultivos de la zona.

Jesús Alba expresaba el malestar municipal por el problema del arroyo. “La carretera lleva cortada unos días por inundación porque el agua del Arroyo Dulce-Jarilla no discurre por la falta de limpieza y la acumulación de lodos y vegetación. Ahora la Diputación, cuya rápida actuación ha agradecido Jesus Alba, está limpiando los márgenes de la carretera pero el problema viene del arroyo cuya limpieza es competencia de la Junta de Andalucía”, ha enfatizado.

El corte de la cartera ha obligado a desviar el tráfico en sentido a Nueva Jarilla afectando al transporte escolar, los autobuses públicos entre las barriadas y al vehículo privado. “Exigimos a la Junta de Andalucía que limpie los arroyos que pasan por el municipio de Jerez porque no solo daña al tráfico sino que también a los cultivos de los agricultores de la zona”. El delegado ha subrayado que “los agricultores llevan años pidiendo la limpieza de los arroyos porque los cultivos se echan a perder. El Ayuntamiento exige a la Junta que limpie estos arroyos para evitar los problemas económicos y de transporte que está causando la falta de limpieza; si el arroyo no está limpio el agua no puede salir por el cauce”, ha señalado el delegada.

Jesús Alba ha agradecido a la Diputación la rápida actuación para limpiar la carretera. La institución provincial ha trasladado a la zona afectada por el desborde del Arroyo Dulce-Jarilla personal, maquinaria pesada y de limpieza para proceder a la apertura de la carretera una vez que la Guardia Civil de su visto bueno.

Nueva Jarilla exige la limpieza del arroyo del Rano

Javier Contreras ha explicado que la falta de limpieza es algo general en los arroyos de la zona rural cuya conservación es competencia de Junta de Andalucía. “Nosotros en Nueva Jarilla también tenemos este problema con el Arroyo del Rano que tampoco lo limpian. Es un arroyo que está justo al lado del pueblo, con el peligro de que si se desborda el arroyo se inunda el pueblo”, ha comentado.

El Ayuntamiento de Jerez y la ELA han instado a la Junta a que limpie el Arroyo del Rano “porque los cultivos, las tierra de los agricultores se ven afectadas, el agua los arrasa. Instamos a la Junta, que es la competente de la limpieza a que haga su trabajo”.

Una vuelta de 10 kilómetros para llegar a Jerez

El delegado de Alcaldía, Rafael Pato, es un vecino más de Gibalbín perjudicado por las inundaciones que provoca la falta de mantenimiento del arroyo Dulce-Jarilla. El corte de la carretera CA-4102 obliga a dar un rodeo de 10 kilómetros. “Todos los vecinos de Gibalbín que van a Jerez, el transporte urbano y el escolar se ven afectados por este corte.

Tenemos que hacer una ruta de diez kilómetros más por culpa de la inundación de la carretera que se produce en esta zona del puente; esto pasa cada vez que llueve. Se crean trastornos a los críos que van al colegio, a los vecinos porque es la única conexión que tenemos con Jerez”, ha enfatizado. Rafael Pato ha confesado que a simple vista se ve que el arroyo está colmatado “No es que se invite uno nada es que no se ve ni el ojo del puente”, por donde pasa el arroyo ya que está tapado por la maleza.