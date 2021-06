Ayuntamiento y Plataforma Jerez-África presentan el documental ‘Caminantes’

La delegada de Coordinación de Distritos y Voluntariado, Ana Hérica Ramos, ha presentado con la plataforma Jerez-África el documental ‘Caminantes’, una herramienta audiovisual con la que llevar a toda la ciudadanía los testimonios de convivencia y encuentro entre vecinos nacidos en la ciudad y jerezanos de adopción llegados desde diferentes puntos de África.

Este documental, dirigido por César Deneken, será proyectado hoy en la Sala Paúl en un pequeño acto de estreno dirigido a las personas que han participado en el mismo. El audiovisual servirá como material de sensibilización para su proyección en los centros educativos de la ciudad, y será difundido con actividades dirigidas a la ciudadanía en diferentes equipamientos municipales.

Ana Hérica Ramos ha señalado que “el documental ‘Caminantes’ nos va a hablar de esas personas que ya tienen un sentimiento de pertenencia a esta ciudad y configuran la realidad de nuestros barrios. Creo que es una gran dedicatoria a todas esas personas valientes que salen, pero también a todas esas personas valientes que acogen. Jerez es una tierra de acogida, de encuentro, en la que poco a poco aprendemos a celebrar esa diversidad cultural, pero también a gestionarla, desde los principios de igualdad, los derechos humanos y el derecho a la diferencia. Caminantes nos va a tocar el corazón, que es lo que nos hace más grandes como sociedad”.

Desde la plataforma Jerez-Africa, Leticia García ha destacado que “con las restricciones de la pandemia hemos tenido que tirar de imaginación, pero este documental es algo que queda para la memoria colectiva de la ciudad y que se podrá trabajar en institutos. La vida de las personas y los testimonios no tienen caducidad, con lo cual va a servir para mucho tiempo”, reivindicando que “esperemos que con este pequeño contacto con las familias y las personas que aparecen en el documental, el resto de la ciudadanía se atreva a saludar y a conocer a sus vecinos y vecinas. Sobre todo salir de ese concepto de migrante permanente; hay personas que llevan ya aquí quince años, que tienen a sus niños en nuestros coles, trabajan aquí, y que son ya parte de la ciudadanía jerezana y tienen sus sueños y sus objetivos igual que todos”.

El director de ‘Caminantes’, César Deneken, confiesa que “ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, de aprendizaje. Yo también soy migrante, porque vengo de fuera, soy latinoamericano. Este documental me ha permitido acercarme a la realidad de los migrantes africanos”, destacando que “la colaboración de la plataforma Jerez África y el Ayuntamiento ha sido magnífica y no tengo nada más que agradecimiento. La gente ha sido muy abierta y con muchas ganas de compartir su experiencia. Yo llevo ya quince años en Jerez y estas entrevistas me han hecho volver a conectar con muchas cosas que yo también he vivido”.

El documental ‘Caminantes’ recoge testimonios tanto de vecinos y vecinas migrantes procedentes de África y que residen en nuestra ciudad, como de la ciudadanía jerezana que ha colaborado de alguna forma con ese proceso, mostrando esas redes de encuentro y convivencia que enriquecen a nuestra sociedad. Esta producción muestra entrevistas con personas de diferente procedencia geográfica, y con historias vitales diversas. El objetivo es contar con un trabajo audiovisual elaborado con la participación de hombres y mujeres que conviven en nuestra ciudad para apostar por la sensibilización en los valores de la diversidad y la convivencia.