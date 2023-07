El Ayuntamiento "evita" la tala de 150 árboles en las obras de Chapín

Desde el Ayuntamiento han indicado que se ha evitado “la tala de 150 árboles en las obras que se están ejecutando en el perímetro del Estadio Chapín, buscando la fórmula de su poda controlada en el caso de los árboles que allí van a permanecer y de su traslado a otros puntos de la ciudad en los que se tienen que retirar por motivos de seguridad. El proyecto inicialmente que dejó el anterior gobierno local contemplaba la tala de esos mencionados 150 árboles y que hemos evitado con un modificado del proyecto”.

Este viernes el gobierno municipal ha anunciado que el Ayuntamiento no va a asfaltar los parques públicos y "cambiará el asfalto que ponía el PSOE por material ecológico permeable". El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, avisa de que se "revisarán todos los pliegos y contratos que estaban pendientes y que incluían el asfaltado de esos parques porque creemos que no es lo que quieren los vecinos, no va acorde con la sostenibilidad ni con lo que se quiere en la ciudad. Otro compromiso cumplido por este gobierno que se verá ya en el parque de Puertas del Sur pero que se verá en otros parques y zonas verdes de la ciudad”.