Las dos caras del 'Bag in Box'

El 'Bag in Box' tiene más vidas que un gato, o mejor dicho, se cuela por la gatera. La prohibición del uso del envase de cartón, recientemente avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), afecta al vino de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar, no así a los vinos que se elaboran en la zona de producción del Marco, entre ellos los de las cooperativas enclavadas en los municipios de fuera de la zona de crianza –el triángulo que conforman Jerez-El Puerto y Sanlúcar–.

En Chiclana, por ejemplo, está muy extendida la venta de fino en ‘Bag in Box’, principalmente a tabancos de la localidad, hasta el punto de que la Unión de Viticultores Chiclaneros amenazó en su día con abandonar la Denominación de Origen si se ponía fin a esta práctica.

En pleno pulso judicial sobre el ‘Bag in Box’, a cuyos partidarios –las bodegas ‘artesanas de Sanlúcar– únicamente les queda ya la posibilidad del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena –también dentro de la zona de producción– se prepara para el lanzamiento de un fino en ‘Bag in Box’, sólo que en su caso se trata de una conocida marca de manzanilla de venta a granel cedida por uno de los bodegueros sanluqueños personados en el proceso.

La marca cedida es la de la ‘Manzanilla la E’ de Herederos de Argüeso, que por decisión de su propietario, Francisco Yuste, se muda a Trebujena para convertirse en fino –‘Fino la E’– y poder ser envasada en la caja de cartón en las instalaciones de Virgen de Palomares, desde la que previa inscripción en el registro de la DO, se han solicitado ya las precintas al Consejo Regulador para el inicio de la comercialización. Huelga decir que las existencias no pueden ser las mismas que las de la manzanilla, aunque se vaya a vender con la misma marca, al tratarse de dos denominaciones de origen distintas (Jerez y Manzanilla de Sanlúcar), posibilidad a la que abrió la puerta el Supremo en una sentencia de 2012.

La decisión contrasta con las aspiraciones de las cooperativas vitivinícolas del Marco de equiparar la zona de producción a la de crianza, uno de los asuntos de calado que están sobre la mesa de la comisión creada en el seno del Consejo para la actualización de los pliegos de condiciones de los vinos de la Denominación de Origen.

Desde la institución jerezana del vino ven “poco serio e incoherente” el paso dado por la cooperativa trebujenera, toda vez que de aprobarse finalmente la ampliación de la zona de crianza a todo el Marco de Jerez el ‘Bag in Box’ del ‘Fino la E’ tendría poco recorrido –con la ampliación se extendería la prohibición del uso del ‘Bag in Box’ que actualmente existe para Jerez, El Puerto y Sanlúcar–.

El presidente de Virgen de Palomares, Juan Manuel Sánchez, por contra, sostiene que la actualización del pliego de condiciones se demora en el tiempo –la previsión era cerrarla antes de finalizar este año, cosa que es ya imposible– y tampoco está claro los términos en los que quedará el texto en caso de que finalmente haya acuerdo. En cualquier caso, añade, “siempre podemos dar marcha atrás”.

De hecho, Sánchez asegura que la cooperativa ha ido dejando de lado el ‘Bag in Box’ para pelear por la ampliación de la zona de crianza, y apunta que la cooperativa aparcó incluso la solicitud de una ayuda con cargo a los fondos ITI –acudirán a la segunda convocatoria– para ampliar su producción, ya sea con una línea de embotellado, ya sea con una de ‘Bag in Box’, a la espera de que se resolviera la negociación de los temas de la comisión del pliego de condiciones.

“La solución se demora y ojalá se resuelva en el pleno de enero, pero no vemos claro que vaya a haber una salida rápida”, indica el responsable de Virgen de Palomares, quien en este contexto asegura que “la cooperativa tiene que mirar por la rentabilidad”, de ahí que se animaran a aceptar la oferta de Yuste, propietario de Argüeso, de cederles la marca para convertirla en fino y poder comercializarlo en Bag in Box.La cooperativa que preside Sánchez –la principal de las dos que hay en Trebujena– únicamente había tocado el ‘Bag in Box’ hasta ahora para la venta de mosto del año, pero desde Dcoop, en la que están integrados, también les llega la demanda creciente de vinos en este formato para la comercialización en países en los que el envase de cartón es mayoritario.

Sánchez cree que el pliego de condiciones da pie a muchas incongruencias, que resume básicamente en la dualidad de la zona de crianza y producción, así como en la existencia de vinos de dos categorías –la del jerez y la manzanilla, que sólo puede elaborarse en el triángulo de crianza y pueden comercializarse con el nombre de la Denominación de Origen, y la de los vinos del resto de municipios del Marco, los de la zona de producción como Trebujena, Chiclana, Chipiona, Rota..., que pueden utilizar las menciones fino, oloroso, cream..., pero acompañadas del nombre de la localidad.

A su juicio, “hay que hacer un pliego de condiciones más lógico y real, que dé una imagen seria en la que no se den este tipo de situaciones, lo que se corregiría con la equiparación de las zonas de producción y crianza”.