“La Navidad es hoy día la mejor fiesta a nivel económico del año”

Casi tres años después de su constitución, la Asociación Hostelería de Jerez se ha consolidado dentro del tejido empresarial de la ciudad. Así, de los 12 asociados con los que nació esta entidad, se ha pasado a los 150 que la constituyen actualmente.

Alfredo Carrasco y Manuel Girón asumieron desde el principio el timón de este proyecto, que navega a buen ritmo y ha conseguido calar entre el heterogéneo mundo empresarial de la ciudad. “De momento, y tras dos años de experiencia, no podemos quejarnos, porque hemos conseguido un grupo muy importante de hosteleros y eso no es fácil en Jerez”, explican.

“Empezamos con sólo 13 asociados, pero porque lo quisimos hacer así. Queríamos que cuando la asociación estuviera registrada y funcionando, se empezara a a unir la gente. Así se ha avanzado más rápido, ya que de la otra forma, hubiese sido más lento”, destaca Girón.

A día de hoy, su número de componentes “está entre los 150 hosteleros, aunque el número va oscilando en función de las aperturas y cierres que se van haciendo”. Pero además, “hemos conseguido contar con 30 empresas colaboradoras, y luego también contamos con 13 patrocinadores que participan en cada proyecto que planteamos”.

Cuando se le pregunta por el secreto de haber conseguido unir a empresas tan diversas dentro del mundo de la hostelería jerezana, ambos consideran que “no es otro que el trabajo. Creo que ninguna asociación de España ha hecho las actividades que hemos hecho nosotros”, apunta Manolo Girón.

“Creo que los hosteleros nos dimos cuenta lo vulnerables que éramos tras la pandemia, y eso a la gente le ha calado y es consciente de que tenemos que estar unidos. Jerez es, por población, la quinta ciudad de Andalucía y debía tener una asociación propia y además aportando, de hecho, estamos en diversas mesas municipales. Eso la gente lo ha ido viendo y ha hecho que se haya ido sumando”, añade Alfredo Carrasco.

Otro aspecto que le ha servido para ganarse la confianza ha sido, según Alfredo, “que no somos radicales, es decir, nosotros no vamos pensando en qué es mejor para la hostelería sin importarnos lo demás, nosotros trabajamos para lograr cosas buenas para la ciudad, porque al final eso repercutirá en la hostelería. Eso creo que ha sido un mensaje que ha gustado a la gente”.

En su día a día, los asociados “nos piden sobre todo asesoramiento porque la normativa para cualquier tema de hostelería es grande y además varía con cierta facilidad”, explican.

“Por ejemplo, en el tema de los veladores y el Ayuntamiento hemos sido un puntal importante, de hecho la Asociación de Hostelería de Sevilla nos ha llamado, tras haber hecho un seguimiento, para preguntarnos. También nos llaman para consultarnos por pequeñas dudas y en eso estamos, ayudarles en los problemas que se tengan”.

A la hora de hacer balance de este 2023 que se marcha, la Asociación considera que ha sido “muy bueno a nivel de hostelería en Jerez, aunque con mucho margen para seguir creciendo y para mejorar. Esperemos que 2024 sea todavía mejor”.

Alfredo Carrasco subraya que “se están sentando unas bases para reinventarnos y ya nos tenemos esos bajones. El verano es bueno, y entre todo estamos llenando de contenido mes tras mes. Evidentemente, la hostelería en sí va muy de la mano de la fiesta y las fiestas que han venido, lo han hecho bien, tanto la Semana Santa como la Feria y ahora la Navidad. Jerez ofrece todo el año muchas cosas y poco a poco se van llenando de contenido los meses que no tenían. Cada vez se acentúa más esa identidad propia”.

Parte de ese éxito lo atribuyen “al buen momento gastronómico que vive la ciudad, pues su oferta es muy diversa”. De esa diversidad, no obstante, también presume la Asociación “que ofrece desde tabancos a ventas y restaurantes. Tenemos hasta estrellas Michelin, y restaurantes concretos de comida japonesa, italianos... Todos en el término municipal de Jerez, porque también hay negocios de Guadalcacín, de La Barca o de Torrecera. Jerez tiene una campiña grande y con muy buenos negocios, y además hay excelentes cocineros y grandes profesionales”.

Dentro de esa evolución que conseguido Jerez a nivel de hostelería está “el trabajo de nuestros hosteleros, que se preocupan por traer los mejores manjares de cualquier parte del país y luego le dan forma. Hemos vivido un momento importante en la gastronomía que junto a lo que es pasear por Jerez, y la oferta cultural que tiene, ha hecho que tengamos la situación que tenemos. Jerez va creciendo y mejorando y los hosteleros no nos quedamos detrás. Evidentemente hay que seguir trabajando, pero vamos bien”.

Entre las iniciativas que este nuevo colectivo ha puesto en funcionamiento en estos dos años destaca el reconocimiento a los hosteleros de la ciudad, que han dedicado toda una vida a sus negocios. “Creo que es algo que todo el mundo lo ha agradecido, y es una de las cosas más bonitas que hemos hecho, porque era necesario reconocer la labor de profesionales que llevan toda la vida trabajando en la hostelería”.

El cambio de gobierno en la ciudad tampoco ha sido óbice para perder el paso. “Para empezar, nosotros siempre hemos dejado claro que somos una asociación apolítica, no nos importa quién esté en el gobierno, sólo defendemos nuestros negocios”, apunta Alfredo.

“Hasta el momento, en este tiempo que llevamos trabajando, hemos tenido el apoyo del gobierno anterior y del actual”, añade.

“Creo que es importante que no hayamos ido con el cuchillo en la boca desde el principio, defendiendo solamente una única postura, al contrario, para nosotros lo importante es la ciudad, aunque lógicamente vamos a defender a la hostelería. Somos colaboradores y hasta el momento estamos trabajando codo con codo, para lo bueno y para lo malo. Porque si llega un momento en el que vemos que no se hacen las cosas bien, también lo diremos. Tenemos que estar a la altura de la ciudad, y entre todos debemos hacer un plan de ciudad, entre otras cosas porque Jerez tiene muchas vertientes en las que despunta. Si la ciudad funciona, vamos a funcionar nosotros”, prosigue Manuel Girón.

Pensando en el futuro

De cara al futuro, para el 2024 que está a la vuelta de la esquina “estamos trabajando en diversos frentes, ya incluso para el año 2025, pero ahora mismo, con el 24 tenemos ya previstas iniciativas comerciales, por ejemplo rutas gastronómicas. Lo que no queremos es hacer siempre lo mismo, al contrario, queremos ir cambiando. Es decir, no vamos a hacer la ruta de la croqueta todos los años, sino que buscaremos otro plato, igual que ha pasado con la ruta de la tapa que este año hemos ido por el tema de la cuchara”.

“Intentamos llenar de contenido momentos que son flojitos para la ciudad, por ejemplo, finales de enero, esa segunda quincena de febrero, después de feria y el mes de junio. Son en esos momentos en los que buscamos nuevas iniciativas. Nos han propuesto hacer cosas por ejemplo durante el Mundial de Motos o Semana Santa, pero hemos decidido que no porque ahí las cosas funcionan”, añaden.

Lo que tienen claro es que la Navidad se ha convertido en un aliciente más para Jerez. Al hablar sobre ella, Alfredo Carrasco y Manuel Girón coinciden en que “hace falta más infraestructura, más seguridad y más servicios públicos y se deben preparar con más antelación”.

“Tenemos que tener en cuenta que en Jerez, la zambomba es una de las grandes fiestas de la ciudad, y me atrevo a decir que económicamente es la mejor del año. No obstante, de cara a la ciudad en general sí ha cobrado una importancia fundamental, para mí ahora mismo, de las más importante, por eso debemos empezar a trabajar con más antelación. Cada año viene más gente, y para eso debemos estar preparados”.

Esta afirmación la sustentan en que “coge casi cinco fines de semana y eso no lo tiene ninguna otra fiesta. Quizás deberíamos intentar que hubiese más gente entre semana, que venga de lunes a lunes, pero para eso debemos trabajar. Porque a lo mejor no hay zambomba, pero sí un museo o una bodega que ver”.

Para la asociación, “lo más difícil lo tenemos hecho, porque la marca se ha creado, pero ahora debemos trabajarlo con tiempo. Ahora mismo para la hostelería es la más importante porque son muchos días, y además, los hosteleros trabajan desde su propio negocio, porque en la feria por ejemplo, uno se tiene que trasladar al Real. Lo que no podemos es improvisar, necesitamos trabajar con tiempo y con más medios. Esto no es la semana grande, es el mes grande de Jerez, en cuanto a gente y en cuanto a marca. Debemos invertir más en tiempo y en necesidades. Debe haber un antes y un después”.

La Feria del Caballo

Otro de los puntos calientes del próximo año será la Feria del Caballo, que en opinión de muchos caseteros y jerezanos, necesita una remodelación en cuanto a su normativa. Sobre los posibles cambios a introducir, desde la Asociación Hostelería de Jerez se reconoce que “debemos trabajarla un poco más. Es verdad que el hostelero de Jerez está desapareciendo de la feria y está entrando el hostelero nocturno, el de pubs. Date cuenta que hoy se come muy bien en la feria, pero también se llenan los restaurantes de fuera, ya no pasa como pasó durante un tiempo que la gente no comía en la feria y sí en los negocios de fuera”.

Por este motivo, “todos los negocios de hostelería funcionan, lo que no funcionan son los pubs, que durante la feria paran su actividad, y eso ha hecho que muchos empresarios se acerquen al Real”.

Este hecho “está produciendo una serie de cambios, que no significa que estén ni bien ni mal, pero necesitan un orden y una serie de criterios que habría que reinterpretar. Es algo que debemos mirar si queremos actualizar nuestra Feria y que siga siendo un ejemplo”.