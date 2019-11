El local del 'Bar Adeli' vuelve a la vida

En diciembre de 2014 cerró el 'Bar Adeli' y una de las mejores esquinas del centro de Jerez se quedó sin vida. Ahora, el gerente Jesús Pérez Rosa, junto a otros socios, espera abrir 'Panda', un establecimiento que se especializará en vinos, copas y cócteles de calidad. "Abriremos a partir de la una de la tarde. No daremos desayunos, no entraremos en conflicto de intereses con el resto de bares de la zona", explica Pérez Rosa que no para de tener reuniones con un objetivo: "Abrir en días". La última fue con Urbanismo. Parece que la apertura puede retrasarse un poco más de lo previsto

'Panda', que así se llamará, "no será un tabanco, sino algo más moderno", manifiesta a este medio mientras confiesa que "ésta es una de las mejores esquinas del centro de Jerez. No en vano por ella pasa todo Jerez y todos los turistas".

Entre los negocios del grupo de socios que afronta este proyecto los hay tan conocidos como 'Montparnasse' en Jerez o 'La Botánica', 'Taquilla' o 'Banana' en El Puerto.