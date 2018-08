Bastardos e históricos

Aquí no hay pureza entera. Cuando el yelmo mira hacia nuestra derecha está diciendo que aquí hubo bastardía. A José Castaño Rubiales le gusta contar las cosas que no se conocen o que son complicadas de aceptar y recaudar fondos para la asociación Obispo don Rafael Bellido. "No voy a ganar el Pulitzer, me conformo con lo que tengo", dice. Y en la carrera por perseguir esos objetivos está 'Bastardía indeseada. Novela histórica sobre la vida de un hijo indeseado' a beneficio de dicha asociación. Un libro que está entre la fantasía y la realidad de la Historia de Jerez, antes y después de la Conquista, en el que retrata, por ejemplo, cómo la nobleza se interesó por las relaciones con Inglaterra, donde mandaban a sus hijos, viajes de los que surgen matrimonios. Es entonces cuando los apellidos ingleses se instalan en Jerez.

Y surge aquí la historia de una jerezana, perteneciente a la nobleza, que regresa de Inglaterra embarazada de un francés. La familia lo busca para ajustar cuentas. Ella finalmente ingresa como monja en un convento de la ciudad y es un tío el que se hace cargo del niño. "Creo que tiene una trama muy atractiva, sobre todo, en lo referente a la bastardía en Jerez. Para no perturbar a nadie,

en la portada del libro he utilizado el escudo de mi familia, Castaño, aunque lo puse mirando para el otro lado para decir que aquí hay bastardía. El final es bastante sorpresivo. Ahí lo dejo".

Y, entre tanto, Castaño va recorriendo parte de la Historia de la ciudad. "La verdad es que pego mucha leña en cuanto a que hay bastante dueño y patriarca del conocimiento histórico de Jerez. Sin duda, es importante la documentación existente, pero creo más en la transmisión oral. Cada uno tenemos nuestra historia escrita en nuestra mente. Aquí, cuando se escribe algo, 20 hacen lo mismo". Castaño posee una biblioteca de unos 4.500 volúmenes, de los cuales cientos son de Historia de Jerez. Así que cuando

necesita un dato se va a su archivo para verificarlo. Esta obra, su primera novela publicada, se presentará en un jardín, en una tarde del mes de agosto, que ya comunicará.

Pero la cosa no queda aquí porque Castaño ya está "liado con otra cosa que va a levantar muchas ampollas. En Jerez se cree que solamente hay dos barrios gitanos, La Plazuela y Santiago. Y no es así, según mi criterio. Para ello hago un estudio profundo de dónde se asentaron los primeros gitanos que llegaron a la ciudad en el siglo XVI. Hago una descripción del lugar, la forma y el porqué los gitanos se incorporan al tejido social y laboral de Jerez". También hace referencia el autor en este futuro libro a los cartujos, "que hicieron más cosas en Jerez de lo que pensamos". Además. cuenta los privilegios que tuvo San Juan de Letrán, directamente de Roma, para ayudar a los 'sin papeles'. "No hablo de flamenco, sino de humanidades".