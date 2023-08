Batallón de limpieza en Jerez

El 16 de mayo, en plena campaña electoral, María José García-Pelayo, aseguró que con el PP “Jerez no va a volver a estar entre las 10 ciudades más sucias de España. Muy al contrario de lo que ocurre ahora, Jerez pasará a ser una ciudad de la que los jerezanos se sientan orgullosos por su limpieza y cuidado”.Once días después de tomar posesión en el cargo, el gobierno municipal anunció un plan especial de limpieza para abarcar toda la ciudad. Un dispositivo que dos meses después de su puesta en marcha continúa desplegándose por toda la ciudad. Jaime Espinar, el teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos, reconoce que la limpieza es “una obsesión” para el ejecutivo local. Por ello, supervisa de manera regular las actuaciones que se realizan en por toda la ciudad. “Jerez tiene varios contratos que guardan relación con el mantenimiento urbano y la limpieza. Lo que hemos hecho es activar todos estos servicios para mejorar la limpieza y el cuidado de la ciudad”, explica el delegado municipal, en declaraciones a este periódico.

En primer lugar, se puso en marcha el plan especial de limpieza con la concesionaria que se encarga de este servicio: “Están por la tarde yendo a las distintas barriadas. La gente nos dice que hacía años que no veían baldear su calle o que nunca habían visto la intensidad con la que se estaba trabajando. Nuestra obsesión, la de la alcaldesa, era que cuando se fuera de allí el operativo se notara, es decir, no valía simplemente con cubrir expediente”. De este modo, a la limpieza de las calles propiamente dicha se unía “eliminar pintadas de los contenedores o limpiar las marquesinas de los autobuses, porque no vale de nada que te hartes de barrer si al lado la marquesina está negra o el contenedor sucio”, añade.

“La verdad es que está dando buen resultado y la gente nos lo está diciendo, que se está notando”, detalla, asegurando que el objetivo del gobierno local es que estas actuaciones no se realicen de manera puntual, sino de forma continua. “Queremos que se mantenga y la gente perciba que, de verdad, Jerez esté más limpio. Por ello -explica- nuestra idea es buscar la fórmula para mejorar el contrato de limpieza”.

Del mismo modo, la concesionaria de parques y jardines, junto a trabajadores municipales de medio ambiente, están trabajando en la mejora del arbolado, tal como destacan desde el gobierno municipal. “Se están implicando al máximo”, afirma rotundo el edil popular, añadiendo que todo se está haciendo “bajo la premisa de no talar, si no es por peligro para las personas o porque el árbol esté seco”. “El objetivo es que Jerez se convierta en una ciudad europea, verde, sostenible y que todo esté lo más limpio posible. Eso no se consigue en dos días pero estamos implicados en conseguirlo”, asegura.

Otro de los frentes abiertos en la actualidad es la señalización de la ciudad. “Lo que ocurre es que no hemos encontrado que el contrato de señalizaciones y del pintado de pasos de peatones estaba agotado al 90% y estamos viendo de que manera conseguirlo”, señala. No obstante, para el inicio del curso escolar “está garantizado que los colegios van a tener pintados los pasos de peatones. Esto también implica una buena imagen para la ciudad”.

También la señalización vertical está siendo mejorada y, por ahora, “estamos limpiando todas las de las entradas a Jerez por Sanlúcar y El Puerto. Estaban negras y llevaban años sin limpiar”. Asimismo, “están desbrozando las entradas de Jerez y revisando el alumbrado público”.

“Hay que destacar que estamos trabajando con la máxima colaboración entre los distintos departamentos y trabajando de manera coordinada las distintas empresas concesionarias con los trabajadores del Ayuntamiento para hacerlo lo más ágil y coordinado posible”, cuenta orgulloso Jaime Espinar, haciendo hincapié en la buena disposición de los empleados.

Por otra parte, el delegado municipal explica que está pendiente también de los solares vacíos que hay en la ciudad. “Todo lo que sea municipal estamos organizándonos para que actúe el Ayuntamiento, como ya hemos hecho en la parte de Caulina, y en la parte que no es nuestra estamos mandando requerimientos para que limpien”, apunta.

Además, se están llevando a cabo actuaciones en distintas fuentes de la ciudad como la del Mamelón y la del monumento a las cofradías, y ya se han puesto en funcionamiento la de La Rosaleda y la del Museo de la Atalaya.

Paralelamente “estamos reforzando la limpieza cuando se celebran eventos y en septiembre haremos campañas de concienciación con los hosteleros y con los niños en los colegios”. A esto se une que “estamos trabajando en mejorar el contrato de limpieza de la zona rural para que también les llegue el baldeo”.

“Queda mucho trabajo por delante. Esto no es conformismo ni triunfalismo pero poquito a poco, en dos meses, creo que estamos dando pasos y la gente nos lo dice, que se nota que se está haciendo”, resume Jaime Espinar. “Los medios los tenemos pero había que ponerlos a trabajar de forma coordinada y había que dedicarles tiempo”, concluye el teniente de alcaldesa.