Bertín Osborne: "Lamentablemente tiene que ser Jerez"

Bertín Osborne está "que me subo por las paredes" tras conocer que una profesora de un colegio de Jerez ha dicho a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre y en su lugar será el Día de la Persona Especial. El cantante y presentador ha reaccionado en las redes sociales cargando contra la profesora y advirtiendo a los padres de los alumnos que saquen a los niños del colegio "cagando leches".

En su cuenta de instagram, Bertín Osborne explica que "me acaban de mandar un audio de, iba a decir una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ya las familias españolas son de otra manera. Que no se puede celebrar el Día del Padre, que hay que celebrar el día de la persona especial... Pero vamos a ver, pero ¿Quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado".

Añade Bertín: "Que no se pueda celebrar el Día del Padre... Y cuando sea el Día de la Madre ¿Qué será? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar? Pero vamos a ver, ¿Nos hemos vuelto locos todos? O estoy loco yo, o está loca ella o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto?".

"Mis hijas han ido todas al colegio en Jerez, si yo fuera... Jerezanos padres de esos niños, sacarlos del colegio cagando leches. Pero sacarlos del colegio. ¿Vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? Cuando vuelvan por las tardes a vuestra casa ¿Qué traerán en la cabeza esos niños? De verdad que no se puede llegar a menos ya. Que haya locos encima enseñando a nuestros hijos ya es el colmo", lamenta Bertín.