Bizarros que merecen una calle en Jerez

Ya está aquí. 'Nuevos jerezanos bizarros de ayer y siempre' (Editorial Remedios, 9) es la segunda parte de un libro homónimo publicado en 2015 por Manuel Romero Bejarano.

El autor recoge en esta obra una serie de artículos publicados en Diario de Jerez en los últimos dos años, que son "una manera de conocer la historia de la ciudad a través de personajes un tanto peculiares, de ahí lo de bizarro", explica. Casi una treintena de nombres desde la época romana hasta la actualidad, personas con vidas muy particulares y que, dependiendo de su tiempo, respondían de una u otra manera según las circunstancias.

Personajes reales, otros que no lo son, vidas inventadas y versionadas. "Lola Flores decía que ella, las mentiras las convertía en verdad. Y creo que yo puedo decir lo mismo porque personajes aquí inventados, y en el primer libro, han tomado carta de naturaleza. Por ejemplo, en el prólogo se cuenta lo sucedido con Madame Rospond, figura que forma parte de la transexualidad de este país sin quererlo y que está en los manuales. Ahí lo dejo. De hecho, me sentiría muy orgulloso de que algunos de los personajes de este libro tuvieran una calle, ya sean falsos o verdaderos".

En la selección de personajes para los dos libros la condición sine qua non es ser bizarro. "Bizarro, yo lo uso en el sentido de persona extravagante, que se salía de lo que la sociedad de su momento marcaba. Y en la mayor parte de los casos acabaron excluidos. Pero ahí está el interés, en haber transgredido los límites". Y no por bizarros dejan de ser respetables, "de hecho, hay algún que otro boliza suelto, pero todos debemos respeto a los bolizas. Qué sería Jerez sin ellos. Aquí, en este libro, no hay seres despreciables, ni incluso el doctor Vander con sus métodos".

Romero Bejarano confiesa que se ha divertido mucho, "más que escribiendo sobre estas personas, sobre lo que ha dicho la gente al leer los artículos y sus consecuencias. Por ejemplo, el movimiento feminista está muy contento con la historia de Micaela Revueltas, que dio origen sin quererlo al villancico 'La Micaela', en un momento en que había una gran injusticia social en la ciudad. Y hoy se sigue cantando".

El autor, tal como ya hizo con la primera entrega de los 'bizarros', ha querido agradecer a Diario de Jerez "que no me hayan puesto ni una pega para publicar mis artículos; me han dado total libertad. Lo que me ha servido para publicar este libro".

La presentación se celebrará el próximo miércoles 22 de noviembre, a las 20,30 horas, en los Claustros de Santo Domingo. El autor estará acompañado por el historiador Javier E. Jiménez López de Eguileta y el escritor José Mateos. Asimismo, el acto contará con invitados que harán una semblanza certificando la autenticidad de los personajes protagonistas del libro. Por ejemplo, viene un investigador desde Cambridge para hablar de Francisco Núñez de Villavicencio, científico jerezano que dio nombre al Currito Núñez. "Será todo un espectáculo bizarro. No será una presentación al uso", augura el autor.

A la vista tiene Bejarano un libro sobre Lola Flores, con ilustraciones de Dani Diosdado, que verá la luz en breve, y en el que hace justicia a la artista jerezana, "que no tiene nada que ver con el personaje que se está vendiendo ahora".