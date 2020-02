Gonzalo Assiego descarta hacerse con ‘El Bosque’ tras los graves destrozos

El empresario malagueño afincando en Bali Gonzalo Assiego, que sostiene amplios intereses en Jerez en forma de negocios hosteleros e hípicos, ha desechado por completo la idea de hacerse cargo de los destinos del restaurante ‘El Bosque’ una vez que este medio hiciera público en su edición de ayer el estado de deterioro en que se encuentra apenas dos años y medio después de que su anterior concesionario, Alfonso Rodríguez, cerrara las puertas al concluir la concesión.

Nadie discute de que ‘El Bosque’ fue uno de sus grandes objetivos en Jerez junto con ‘El Gallo Azul’, donde acomete importantes obras en la actualidad con vista a inaugurar a lo largo del año próximo; el ‘Mulai’, en Pescadería Vieja, así como el restaurante ‘Tendido 6’, donde incluso ha adquirido parte de locales limítrofes para ampliar las cocinas del emblemático restaurante del entorno de la plaza de toros.

“Es lamentable que en Jerez entren a robarte 40 veces en cuanto dejas un local vacío”

‘El Bosque’ era un gran objetivo hostelero para el exitoso empresario malagueño. Pero una serie de requisitos le obligaron a ‘olvidarse’ de él la primera vez que se le ofreció a través de un pliego de condiciones.

Se refiere en concreto al hecho de que las condiciones impuestas por el Ayuntamiento en los pliegos de condiciones “no pudiéramos cumplirlas”. No hay reproche alguno, Gonzalo Assiego destaca a este medio que “se nos exigían una serie de condiciones que nos dejaban fuera, como por ejemplo, el hecho de que fuéramos una empresa que llegaba con capital extranjero. Y fue algo que entendimos”.

A todo ello, recuerda Assiego, se unieron otros factores tales como “que llegábamos con tres tenedores (y eran necesarios más)”. Todo ello provocó que su interés por hacerse cargo del restaurante ‘El Bosque’ se quedara en nada en el primer intento.

Un segundo intento, visto tal y como se encuentra ahora el emblemático restaurante de la avenida Domecq, es una entelequia. Demasiados daños, demasiada inversión añadida.

Según apuntó ayer Gonzalo Assiego a este medio desde Bali, “si el local está tan destrozado a mí realmente ya no me interesa”. Se trata de las declaraciones de un empresario que no ha dudado en someter a amplísimas obras de rehabilitación a un edificio tan señero de Jerez como es ‘El Gallo Azul’ con la inversión que ello supone y que supondrán aún un año más de obras.

De frente a todo este asunto quedan las impresiones de este empresario acerca de lo que acaece en Jerez cuando un local con gran valor público como es el restaurante ‘El Bosque’ (propiedad de todos los ciudadanos de Jerez a través de su Ayuntamiento) queda abandonado. “Es muy preocupante que el vandalismo campe de esta forma cuando un bien privado se queda vacío. Así como que haya quienes se metan dentro. No es lógico que te entren a robar cuarenta veces cuando algo se queda sin actividad. No se entiende”.

En todo momento Gonzalo Assiego deja claro que el Ayuntamiento de Jerez intentó de múltiples formas que se quedara con ‘El Bosque’ si bien fue imposible ya que las inversiones de sus empresas, a esas alturas, ya habían tomado otros rumbos tras el primer intento.