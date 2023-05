¿Concibe usted la acción empresarial desligada del valor del emprendimiento?

No, la acción empresarial y el valor del emprendimiento para nosotros están estrechamente relacionados y son fundamentales para el éxito de nuestra empresa. Enfocamos la acción empresarial como la capacidad de crear y llevar a cabo nuevas ideas y oportunidades comerciales, premisa básica en cualquiera de nuestras promociones. Buscamos lugares especiales de la provincia de Cádiz para implantar proyectos únicos, mientras que el valor del emprendimiento es nuestra capacidad de asumir riesgos y tomar decisiones innovadoras. Vamos más allá de adaptarnos al entorno, queremos adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Ambos son esenciales para el crecimiento y éxito de nuestra empresa, ya que nos permiten mantenernos competitivos en un entorno empresarial en constante evolución.

¿Qué importancia entraña para Santiago Ponga la Responsabilidad Social Corporativa de una empresa?

Nos permite operar de manera ética y sostenible, no entendemos nuestro proyecto sino es a través de generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, lo que a su vez estamos totalmente convencidos que hace mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y a la vez protegemos los recursos naturales para las generaciones futuras. Nos comprometemos con que todos nuestras promociones generen el menor impacto ambiental, promovemos la diversidad e inclusión en nuestra empresa, apoyamos a la comunidad local donde estamos implementando nuestros proyectos, a través de generar sinergias en los espacios que creamos para integrarlos al entorno y garantizamos que nuestros proveedores cumplan con los mismos estándares éticos y sostenibles que nosotros.

¿Qué tiene la provincia de Cádiz que no encontremos en otros lugares del mundo a efectos turísticos?

Nuestra provincia tiene dos claros atractivos: Uno el entorno natural propio, que además favorece una amplia oferta gastronómica. Hoy en día nadie pone en duda la importancia que le da el turismo de calidad a este punto. Y el otro, es el potencial de desarrollo respecto a provincias limítrofes. Si no perdemos de vista este último punto y nos concentramos en potenciar los proyectos emblemáticos, frente a los masivos, conseguiremos que la provincia se consolide como destino predilecto del turismo de calidad que es el que se sostiene los doce meses al año.

¿En qué ha cambiado las preferencias de los ciudadanos en cuanto a la elección de sus nuevas viviendas tras la pandemia y el largo periodo de confinamiento?

La pandemia y el confinamiento han cambiado totalmente las preferencias de los ciudadanos en cuanto a la elección de sus nuevas viviendas. Ahora, todos buscamos espacios amplios y cómodos, con zonas verdes y terrazas o balcones, y ubicaciones que les permitan trabajar desde casa y tener acceso fácil a servicios básicos como tiendas y supermercados. Además, la seguridad y la higiene se han vuelto más importantes que nunca en la elección de una nueva vivienda.Todo esto hace de Cádiz una de las más demandadas, no solo por foráneos, sino también por visitantes de todas partes de nuestro país que quieren ubicar su residencia en el entorno natural que ofrece toda nuestra provincia.

¿Qué le apasiona de su trabajo?

Sin duda alguna el estar inmerso en la búsqueda de la vivienda más confortable para nuestros clientes. Aunque como ya comentaba, el localizar el mejor emplazamiento para nuestros proyectos hace que todos los días sean un reto apasionante.

¿Qué valor entraña para usted la excelencia profesional?

La excelencia profesional para mí siempre ha sido fundamental porque implica la búsqueda constante de la mejora y el perfeccionamiento de nuestras habilidades y conocimientos necesarios en el desempeño de nuestros objetivos. Esto nos permite a los profesionales destacarnos en nuestro campo de actuación, ofreciendo y asegurando servicios de alta calidad y generar así la confianza y la satisfacción de nuestros clientes y empleados. No tenemos la menor duda que gracias a la excelencia profesional contribuimos al crecimiento y éxito de nuestra empresa y de la sociedad en general.

Alsan Homes ha irrumpido con solvencia y reputación en el sector de las promociones inmobiliarias, ¿no es así?

Alsan Homes está compuesta por profesionales del sector que aunamos muchos años de experiencia. La mayoría de los proyectos que hemos desarrollado de forma individual han tenido gran repercusión en su zona. La idea a partir de esta base es expandirnos por toda la provincia de Cádiz aportando la experiencia de todos. Actualmente tenemos en curso proyectos en Vejer de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Conil de la Frontera y Sanlucar de Barrameda. No descartamos más puntos claves del litoral gaditano.

El equipo directivo de Alsan Homes está integrado por profesionales de más de 25 años de experiencia…

Como comentaba somos promotores, técnicos y profesionales que llevan más de 25 años dedicados al sector. Esto nos permite visionar la promoción inmobiliaria desde un punto de vista amplio, sin caer en las fórmulas pasadas del mismo. Tras esta experiencia buscamos desarrollar el producto más confortable posible con los medios más vanguardistas para nuestros clientes. Nuestra casa es el refugio de paz y tranquilidad donde podamos disfrutar de momentos de descanso con la familia, por esto nuestro principal objetivo es proporcionar esa casa que tenga la armonía y ofrezca el bienestar que todos deseamos. No nos centramos en construir una vivienda, ponemos la base para que crees tu hogar.

El lema de la empresa es ‘Proyectos exclusivos para clientes únicos’. ¿Puede explicar con más detalle la elección de esta premisa?

La idea surge de nuestro enfoque de crear proyectos personalizados para cada uno de nuestros clientes, para asegurarnos de que sus necesidades y deseos sean atendidos de manera única y exclusiva.

¿En qué promociones andáis inmersos actualmente?

Hemos presentado licencia en Sanlúcar para desarrollar el último tramo del paseo de Bajo de Guía. El proyecto incluye 8 apartamentos turísticos y 8 locales comerciales en primera línea de playa y con vistas privilegiadas al Coto de Doñana. También solicitamos licencia para desarrollar el suelo que recientemente le hemos comprado al Ayuntamiento y que está situado en el ámbito del Campus universitario. Este tiene 22 apartamentos de uno y dos dormitorios. En breve sacaremos otro proyecto en el ámbito del El Corte Inglés que constará de 70 unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con amplia parcela. En Vejer desarrollaremos un proyecto de 49 apartamentos turísticos en una zona emblemática de la ciudad. En breve sacaremos un proyecto para más de 100 viviendas en El Puerto de Santa María y otro de 80 unifamiliares en Conil, además de estar cerrando otros suelos en distintas zonas exclusivas del litoral gaditano.

¿Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a ponerse de moda a efectos inmobiliarios?

Siempre ha sido muy atractivo para nuestros vecinos de Sevilla y Córdoba, aunque después de ser capital gastronómica el año pasado se ha notado un gran interés por vascos y catalanes. No cabe duda que es un destino maravilloso, no solo por sus gentes, sino también por su centro histórico, sus carreras de caballos y su gastronomía y vinos únicos.

¿Adquirir una nueva vivienda siempre es una buena inversión?

Lógicamente no puedo darte una opinión generalizada, pero en el litoral gaditano y sus principales ciudades siempre lo ha sido y más en escenarios de alta inflación.Con la alta demanda de vivienda en alquiler no cabe duda que la inversión estrella los próximos años será en propiedades inmobiliarias, teniendo en cuenta además que el encarecimiento exponencial de los materiales de construcción todavía no se han derivado completamente al precio final de las viviendas, por todo esto puede ser un momento fantástico para adquirir una vivienda.