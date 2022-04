CCOO denuncia el cierre del comedor escolar del Colegio de Cuartillos de Jerez por falta de personal

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz denuncia el cierre transitorio del comedor escolar del Colegio de Infantil y Primaria de la pedanía de Cuartillos de Jerez. Según señala Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, "el Colegio de Cuartillos se ha visto obligado en cerrar su comedor escolar hasta que no se sustituya el ayudante de cocina que se ha jubilado".

CCOO informa que en este centro se atienden diariamente a 92 comensales con un auxiliar de cocina y un ayudante de cocina, esté ultimo jubilado desde el pasado 15 de abril y que, por no ser sustituido, impedirá que el centro pueda seguir ofreciendo este servicio, imposible con sólo un auxiliar. "No es posible que tras 11 días no se haya aún sustituido a este trabajador. Un solo trabajador no puede sacar los menús para este volumen de escolares", denuncia Alcón.

El dirigente sindical destaca como grave que "en este comedor se atiende a alumnado de la zona, no sólo de la pedanía, que en muchos casos requiere transporte escolar por lo que el cierre transitorio de este servicio va a tener consecuencias en la alimentación de este alumnado que tendrá que almorzar en casa, lo que requiere que a veces no lo pueda hacer antes de una hora tras la finalización de las clases". CCOO destaca además la labor social que comedores de estas características, ubicados en pequeñas poblaciones rurales, tienen con este tipo de población.

Es por todo ello que CCOO exige "que se sustituya a la mayor urgencia la vacante del ayudante de cocina jubilado" y manifiesta que, en colaboración con las familias de los escolares, iniciará acciones movilizadoras para que este comedor no se vea forzado a continuar cerrado.