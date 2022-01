CCOO denuncia la supresión de 80 unidades escolares en Jerez, pedanías y campiña durante la pandemia

El estudio elaborado por el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de la provincia sobre las supresiones y creaciones de unidades escolares públicas en los niveles de infantil y primaria de los tres últimos cursos escolares y que coinciden con los de la pandemia refleja que en la zona de Jerez, pedanías y campiña se han perdido 80 unidades escolares públicas.

El estudio ha sido presentado por Comisiones Obreras en Jerez, donde Joaquín del Valle, secretario local, alerta de que "poquito a poco se le va apretando cada vez a la educación pública y universal. Los compañeros del sindicato de Enseñanza han hecho este estudio de la supresión de unidades realizadas durante los tres últimos cursos, además coincidentes con la pandemia, lo que agrava más aún la supresión de estas unidades, y en este sentido la coincidencia de que el consejero de Educación este mismo día visite Jerez, donde el recorte de la educación pública es importante, más aún teniendo en cuenta de que Jerez es de las ciudades andaluzas donde la enseñanza concertada tiene un papel excesivamente relevante. Eso viene a poner más en evidencia de que poco a poco se está procurando que la educación pública vaya a menos y se vaya muriendo".

Patricio Pérez Pacheco, responsable de CCOO del profesorado de la educación pública en la zona de Jerez, explica que "venimos constatando desde la última década la supresión progresiva de unidades escolares públicas en Andalucía; esto es una estrategia política que se está siguiendo, lo que pasa es que en los últimos tiempos está siendo todavía más escandalosa. Nos hemos centrado en los tres últimos cursos, que coinciden con la pandemia, y hemos detectado la pérdida de 400 unidades escolares públicas de los niveles de Infantil, Primaria y primer ciclo de Secundaria centrándonos en el perfil del docente maestro y maestra. Y de estas 400 pérdidas en la provincia, 80 de ellas corresponden a la ciudad de Jerez, pedanías y campiña".

Subraya Pérez que "estas cifras son escandalosas: que en tres cursos escolares se pierdan 80; la Consejería además intenta maquillar estas cifras indicando a la vez que se está produciendo crecimiento escolar, lo que no es cierto. Cuando se ha producido es por un movimiento de población y por lo tanto tiene que dotar sí o sí, pero hay que pensar que en la zona de Jerez solamente se han dotado 20 en estos tres años pero se han perdido 80; solamente un aula específica de Educación Especial, dos de primer ciclo de la ESO en pedanías, nueve de Infantil 3-6 años y ocho unidades de Primaria, cuando la pérdida es bastante significativa en los tres últimos años: 34 unidades de Infantil 3-6 y 46 en Primaria, 80 unidades escolares y todas en la educación pública".

Educación "ha dotado estos años de 52 plazas de profesorado de apoyo a la integración" pero Pérez Pacheco asegura que "intentan maquillar esto diciendo que son 52 unidades cuando no son unidades escolares, son profesores de refuerzo. Juegan con las cifras y nosotros entendemos que no se puede utilizar como se ha hecho, y se está haciendo, la bajada de natalidad que se está produciendo para decir que hay menos niños; no, tendríamos que hablar de una bajada de ratio y una distribución equilibrada de alumnado", alertando de que "cuando se recorta por abajo, al final se termina recortando por arriba".

La propuesta del sindicato es "que haya una ratio de 20 alumnos y una distribución equilibrada de estos 20 alumnos, con esto el sistema educativo no se iba a ver perjudicado, íbamos a mantener la calidad y prestar un mejor servicio. Pero es que además es muy osado que en el actual contexto de pandemia se sigan suprimiendo unidades escolares públicas si hay que mantener la distancia, tener grupos burbuja y hay profesorado que está confinado. Esto es una barbaridad". Además, aboga por la escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se matricule en aulas específica o en aulas ordinarias, y el desdoble de grupos en las materias instrumentales.

Comisiones lanza ahora este estudio de "datos que están publicados por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, son públicos, porque en este mes es cuando empieza la Consejería de Educación a notificar a los centros educativos las previsiones para el próximo curso escolar según la tasa de natalidad, pero esa notificación solo se hace a los centros públicos, que son los que ofrecen igualdad de oportunidades a toda la población. Y ante esta tesitura nos preocupa muchísimo que la Consejería de Educación y la Delegación Territorial empiecen a quitar unidades y lo que queremos es que no se produzca ninguna supresión más, queremos que se blinde la educación pública".

Patricio Pérez añade que "entendemos que es posible, si se bajara la ratio, que se recuperaran muchas de las unidades suprimidas. Hay centros que se caen, que se van a caer, y lo que no queremos es el modelo neoliberal que tienen algunas comunidades autónomas, caso de Madrid, donde hay familias que se tienen que mover de población para llevar a sus hijos a la escuela pública por falta de oferta".

De igual forma, entiende que habría que utilizar "la bajada de natalidad para bajar la ratio, que ahora mismo está definida por 25 escolares con una posibilidad de crecimiento de un 10% por matrículas sobrevenidas pero se está utilizando en Andalucía se porcentaje para sobredotar en el período ordinario de escolarización y nos encontramos con unidades con 27, 28 escolares desde el principio, y la ratio afecta a la calidad de la educación sin ninguna duda".