El CEIP Pablo Picasso culmina su proyecto 'Profundiza' de este 2021/22 con el Guernica

El alumnado del CEIP Pablo Picasso, de Estella del Marqués, han completado estos días un ambicioso proyecto enmarcado dentro del programa Profundiza de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Si el pasado año, los estudiantes se centraron en la nutrición, en este 2022 el centro ha elegido la figura de Pablo Picasso, que da nombre al colegio, para profundizar en ella.

El proyecto arrancó allá por el mes de marzo, con la intención de conocer la biografía de este autor malagueño, sus obras, sus etapas y su vida diaria. En dicha profundización, los alumnos también buscaron información sobre por qué dicho centro educativo lleva este nombre, por lo que han tenido que conversar con antiguas maestras y directoras del colegio. Además, aprendieron a usar diferentes herramientas tecnológicas como Canva o Genially para recopilar toda la información del autor y del colegio.

Dicho proyecto ha finalizado con un trabajo en el que se da cuenta de todo lo aprendido durante las clases que cada miércoles por la tarde recibían e impartían el alumnado elegido para este curso, junto con los docentes María Morales Holgado y Carlos Cabral Herrera.

Asimismo, han recibido varias sesiones de pintura a cargo de Indra Ruiz Moreno, artista jerezana de reconocido prestigio y dueña de Moaré Taller de arte. En esas clases de pintura aprendieron diferentes técnicas, y realizaron réplicas de los cuadros más representativos de este autor universal.

A partir de ahí han realizado diversas réplicas de cuadros del propio Picasso, tales como el Acróbata azul (1929), Cabeza de mujer (1939), La cabeza de una mujer (1924), Cabeza de mujer (1967), Los dos saltimbanquis (1901), Cabeza de mujer durmiendo (1907), Arlequín pensativo (1901), Paul vestido de arlequín (1924), Cuenco de frutas y guitarra (1929), Niña con flor, Joven dormida (1935), Retrato de Dora Maar (1937) y Cráneo, libro y lámpara de aceite (1946). Estos cuadros formarán parte de una pequeña pinacoteca que se podrá disfrutar en las instalaciones del centro.

No obstante, el reto no terminaba ahí y como buen pastel había que ponerle la guinda, que ha sido la realización de su particular Guernica (1937) en una de las paredes del recreo. Para ello, se pusieron en contacto con el Museo Reina Sofía, una institución que les ha facilitado una réplica del mismo para poder ejecutarlo en las paredes del colegio.

Con el asesoramiento y la tutorización de Indra Ruiz Moreno se realizó un reajuste cromático del cuadro, llenando al Guernica de color, un trabajo atrevido y valiente con un resultado espectacular que quedará en el patio del recreo de este colegio presidiendo y dando valor al autor de dicha obra: Pablo Picasso.

El resto de las obras podrán ser visualizadas por el alumnado y por toda la comunidad educativa en los próximos días, siguiendo el protocolo COVID.