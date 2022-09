El CEIP Tomasa Pinilla, el único centro de Jerez que aún tiene amianto

El CEIP Tomasa Pinilla se ha convertido en el único colegio de la ciudad que conserva todavía amianto en sus instalaciones. Así lo han denunciado los padres y madres del centro, que han mostrado su malestar ante esta situación a la que no se termina de dar solución.

En concreto, este centro educativo, situado en Guadalcacín, y que alberga Infantil y Primaria, cuenta con una cubierta de amianto en el pasillo que une el aula de música con el patio, amianto que además se encuentra fracturado desde hace tiempo.

Algunos padres consultados consideran que el pasado año acudieron técnicos de la Agencia Pública Andaluza de la Educación (APAE) para hacer el pertinente informe y anunciar que el amianto sería retirado a final de curso, concretamente entre los meses de junio y julio, algo que finalmente no se ha realizado, quizás, según explican los padres, porque se pidió que no dejaran dicho espacio sin techar, ya que era de uso muy común para el alumnado.

La realidad es que a día de hoy el Tomasa Pinilla es el único centro de Jerez que sigue con amianto en sus instalaciones. Así lo ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras, que ha asegurado que "debía haber actuado este verano eliminado el amianto detectado en 14 centros educativos de la provincia de Cádiz que siguen a la espera urgente de unas obras que la Delegación Territorial de Educación de Cádiz se había comprometido en llevar a cabo durante el verano coincidiendo con el periodo de actividad no lectiva".

Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “resulta enormemente grave que las obras de retirada de amianto de los centros educativos de la provincia de Cádiz, un material altamente tóxico y cancerígeno, no se hayan realizado este verano a pesar del compromiso adquirido y de la denuncia reiterada de CCOO.” Afectados por amianto se encuentran, además del Tomasa Pinilla, centros educativos en Cádiz capital, Jimena, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Olvera, Puerto Real, San Fernando, San Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa.

CCOO denuncia que las obras que deben realizarse en estos centros no están siquiera licitadas, de hecho, según se indica desde la central sindical, no se ha licitado ninguna obra para retirar amianto en la provincia de Cádiz en los últimos seis meses. “Todo el compromiso público de llevar a cabo estas actuaciones de modo urgente y durante el pasado verano, es simplemente una mentira que incluso no pueden llevarse a acabo de modo inmediato”, afirma Alcón.

Es por ello que CCOO exige que se deje de mentir al profesorado y a la comunidad educativa de estos centros gaditanos, que se actúe con responsabilidad ante un problema de salud pública y anuncia que seguirá llevando a cabo actuaciones para que se liciten estas obras y se puedan realizar urgentemente estas obras.

Hay que recordar que en los últimos años, la Junta ha ido retirando paulatinamente este material de muchos centros jerezanos. Los más recientes han sido los CEIPs Lomopardo, San Juan de Dios y Nueva Jarilla.