Camas no declara en la comisión de investigación de la Faffe por estar inmerso en procedimiento judicial

Francisco Camas, tercer teniente de alcaldesa y concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez y extrabajador de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz por estar inmerso en el proceso judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Tras acogerse a este derecho, Camas ha solicitado abandonar la sala de la comisión, si bien el presidente de la misma, el diputado de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno, que ha expresado respeto a su decisión de no declarar, no le ha dado permiso para ello y ha pasado a otorgar la palabra a los portavoces parlamentarios con el argumento de que él tiene que velar siempre por el derecho de los grupos a pronunciarse.

Los grupos han expresado su respeto a la decisión de Camas de no declarar por estar inmerso en procedimiento judicial. La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha mostrado su extrañeza por el hecho de que Moreno no haya atendido a la petición de Camas de abandonar la sala antes de las intervenciones de los grupos.

Camas ha indicado que actualmente está a la espera de conocer el resultado de la investigación requerida por el juez al grupo de la unidad central operativa de la Guardia Civil, de manera que no iba a hacer ninguna declaración ante la comisión de investigación que le pudiera causar un "perjuicio irreparable", sin conocer aún la conclusión de la citada investigación.

El edil jerezano ha expuesto que fue dado de alta en la Faffe en julio de 2003, donde desarrolló una actividad profesional ininterrumpidamente hasta mayo de 2011.

Camas ha mostrado su "sorpresa" por la citación en la comisión de investigación del Parlamento cuando está inmerso en procedimiento judicial. "Mi actual situación procesal me impide declarar en este momento y me acojo a mi derecho a no declarar", ha indicado el concejal, quien ha recalcado que no quería comprometer ni interferir en la investigación judicial abierta.

Para Camas ha sido su segunda citación por cuanto el 9 de abril rehusó comparecer ante la comisión. El tercer teniente de alcaldesa y concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico de Jerez alegó entonces que su convocatoria no la había recibido en tiempo y forma.