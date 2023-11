Camino de Santiago, Camino integrador... desde Jerez

Desde el pasado martes 7 de noviembre y, con la organización de la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish', un reducido grupo de mujeres se encuentran realizando el tramo del Camino de Santiago desde Jerez hasta Sevilla. Dicho camino recorrerá el trazado del Camino Ceretano por la Vía Augusta y por ésta, terminando el mismo en la Catedral de Sevilla. Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto denominado 'Camino de Santiago, Camino Integrador que Ayuda y Sana'. El mismo cuenta con la colaboración del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, Solera Motor y la Clínica Beiman.

Este proyecto consiste en una peregrinación con un reducido grupo de mujeres con circunstanciales especiales, buscando con ello mostrar los beneficios terapéuticos que pueden ofrecer el Camino de Santiago. Ya se informó de las dos primeras etapas que unían Jerez por Mesas de Asta hasta Trebujena. Así como en la segunda desde Trebujena hasta Lebrija. Estas dos primera etapas fueron de buscar un mutuo conocimiento entre las mujeres, cara a crear un vínculo que les hiciera conocerse de fuera a adentro, así como de entrenamiento físico para lo que habían de caminar.

En verdad que fue ciertamente fácil, pues aún no conociéndose a excepción de dos de ellas, la convivencia fue fructífera, intercambio de situaciones de vida y de sus circunstancias personales en lo físico y anímico que hizo que el grupo, en estas dos etapas, comenzara a afianzarse.

El pasado miércoles, tras señalizar la entrada del Camino Ceretano por la Vía Augusta en su entrada en Lebrija y hasta la Casa de la Cultura, fueron recibidos en la tarde por el Delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Lebrija, José Ángel Martínez Fernández. El delegado en persona, tras las correspondientes presentaciones, pasó a detallarle la historia del lugar donde se ubica la Casa de la Cultura, mostrándoles a continuación el Museo de la Historia Tartésica de Lebrija donde pormenorizadamente les detalló la referida historia y mostró los “dioses de oro” encontrados en la localidad.

Tras ello invitó a las mujeres y acompañantes de éstas de la asociación organizadora, a conocer en las calles lebrijanas, la historia romana de la localidad.

Una vez finalizada estas visitas, presentó a uno de los responsables del maravilloso Centro del Flamenco Lebrijano y su relación con nuestra jerezana ciudad. Visita detallada y que desde el comienzo en la Casa de la Cultura fue seguida con gran interés por las peregrinas. La fantástica cena, fue el justo preámbulo para un merecido descanso.

La mañana del jueves, tercer día de peregrinaje que se aventuraba buena, fue tornándose oscura por momentos, hasta cubrir con una fina llovizna y una temperatura más bien fresca, los cuerpos de peregrinas y acompañante. Pero el paisaje, la senda, invitaba a la reflexión, al distanciamiento y mirarse hacia adentro, algo que se pudo observar en algunas de las peregrinas que así se lo hacían saber a los acompañantes. Comenzaba a producirse esa “ayuda y cura” que el Camino de Santiago ofrece a quienes así lo requieren.

Poco a poco, el día se fue despejando, tuvieron oportunidad de conocer a un peregrino de Mérida, el cual dijo ser historiador y que por ello realizaba esta ruta jacobea. Paso tras paso, en el horizonte ya vislumbraron la localidad de Las Cabezas de San Juan, lugar donde descansarían sus cansados cuerpos, pero henchidas por los momentos vividos durante esta etapa.

Las relaciones humanas, las confidencias, la convivencia y, también por qué no, la soledad por momentos, seguía uniendo a este grupo de mujeres, que cada una, con su mochila física, moral y mental, iban logrando superarse y finalizar una etapa más, en su incredulidad de que pudieran hacer lo que estaban haciendo, sin ningún tipo de preparación previa. Dolían los pies, salían las primeras ampollas, los mosquitos y las moscas eran compañeros no deseados de su caminar pero, no había nada que les parara. Seguían conociendo el Camino de Santiago y lo más importante, superando su propio camino.

Tras la comida y una breve siesta, tuvieron la tarde libre, aunque alguna de ellas prefirieron conocer la localidad y sellar su credencial en la Iglesia de San Roque, donde fueron atendidas por el párroco de esta parroquia y quien departió con ellas unos minutos.

Este viernes les esperaba Utrera, la etapa más larga y, en palabras de ellas, más aburrida, por cuanto el camino discurría por interminables rectas junto a las vías ferroviarias hasta la localidad de Trajano, pequeño núcleo de colonización, donde tras un breve descanso acompañado de unas buenas viandas, se prosiguió el camino en la esperanza de que este cambiara en su fisonomía.

Los pies se resentían, pero el ánimo era alto, el miembro de la asociación 'Sharish' que las acompañaba, así como el vehículo de apoyo, siempre estaban cercanos a ellas, para cualquier necesidad que tuvieran. Quejas sí, pero el espíritu peregrino se iba a cada paso adueñando de ellas y hasta el “cascabel del grupo” una señora de 74 años, se negaba a rendirse y así por el mismo aburrido trazado, llegaron a poner sus pies en la localidad de Utrera.