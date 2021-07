El pleno del Ayuntamiento de Jerez ha ratificado esta mañana la expulsión de Ángel Cardiel del grupo municipal Adelante Jerez -siglas con las que concurrió a las elecciones municipales-, con lo que pasa a ser concejal no adscrito, deja de ser viceportavoz de este grupo y dejará de percibir el salario atribuido a esta asignación. Disconforme con la decisión, Cardiel anuncia que recurrirá ante los tribunales su expulsión.

-¿Qué ha pasado?

-Sinceramente no esperaba tener que verme en esta situación, considero que esto es un poco el mundo al revés. Acabo de ser expulsado del grupo municipal Adelante de forma torticera, con unos motivos bastante peregrinos. Uno de los motivos que alegan es que me he reunido con Kichi, alcalde de Cádiz, y lo han utilizado para expulsarme del grupo municipal Adelante, un proyecto que gestamos hace un tiempo, en el que no comprometimos a una serie de cuestiones con el pueblo de Jerez, con el que concurrimos a las elecciones municipales y ese compromiso sigue vigente y vengo defendiéndolo en este Ayuntamiento desde 2019. Resulta curioso y digo que es el mundo al revés porque precisamente he sido yo y mis compañeros y compañeras los que hemos estado defendiendo el proyecto con el que nos presentamos a las elecciones municipales. Sin embargo, quienes han estado reforzando y utilizando los recursos de Adelante Jerez para promocionar y dar visibilidad a la marca Izquierda Unida, Unidas Podemos y el Partido Comunista han sido quienes han utilizado todo esto para facilitar mi expulsión y han apretado para que esta expulsión se haga cuanto antes.

-Los truenos de Sevilla han tenido eco en Jerez.

-En realidad es un traslado de la ruptura que hay en el Parlamento de Andalucía, la expulsión torticera que hacen de la mayoría del grupo parlamentario y las personas que somos críticas, que ponemos encima de la mesa los problemas que entendemos que afectan a los vecinos y vecinas de Jerez, sin pelos en la lengua, quienes no compadreamos con el Partido Socialista por los pasillos, quienes somos incómodos somos los que nos vemos expulsados de forma injusta a rango de concejal no adscrito.

-¿Cómo asimila todo esto?

-Me encuentro bien, tranquilo, orgullosos de todo lo que hemos estado y vamos a seguir defendiendo, voy a seguir ocupando mi cargo como concejal no adscrito, participaré en todos los plenos y seguiré poniendo las justas reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Jerez, haré honor y cumpliré el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones municipales, al que otros han decidido dar carpetazo y anteponer intereses partidistas y personales.

-No debe ser agradable...

-Para mí no es agradable estar en esta situación, creo que se está cometiendo una tremenda injusticia pero tengo mucha fuerza para seguir adelante. Recurriré la decisión a los tribunales, como no puede ser de otra manera, y seguiré poniendo encima de la mesa en el pleno municipal las cuestiones que creo que se deben seguir haciendo, que es hacer oposición a un gobierno de Mamen Sánchez que no se está preocupando de los verdaderos problemas estructurales que tiene nuestra ciudad. Es mi cometido, a eso me comprometí en el 19 y voy a continuar hasta el final del mandato. Creo que no es justa la situación pero estoy tranquilo, orgulloso, contento de poder seguir adelante y voy a seguir defendiendo el programa electoral porque creo que son mis credenciales, nuestras credenciales, y no vamos a traicionar al pueblo de Jerez, a los que confiaron con más de 10.000 votos y dieron su apoyo a esta fuerza que no va a seguir avalando al régimen del bipartidismo.

-¿Qué supone ser un concejal no adscrito a ningún grupo?

-El Reglamento Orgánico Municipal, que es el que regula toda esta situación, no es muy claro. Sigo teniendo derechos políticos, voy a seguir teniendo derecho a voto, a voz en los plenos, derecho a presentar mociones, interpelaciones, preguntas y poder hacer sesión de control al gobierno de Mamen Sánchez. Voy a tener mermada mi participación política en junta de portavoces y en todas aquellas cuestiones que corresponden exclusivamente a los grupos municipales: empresas municipales, consejos locales y demás. No tengo tampoco recursos municipales para poder desarrollar mi labor política, con lo cual voy a volver a mi profesión, informática y administración de sistemas, que amo con locura. Nosotros hemos estado haciendo política municipal dentro del grupo municipal Adelante con cero euros porque toda la asignación del grupo municipal se la han estado llevando Izquierda Unida y Podemos y supongo que esperarán pocas horas para vaciar la cuenta del grupo municipal Adelante Jerez.

-¿Qué mensaje ha recibido de otros grupos?

-La verdad es que debo agradecer el apoyo que he recibido de muchísimos colectivos, de muchísimas personas, incluido también todo el espectro político del Ayuntamiento de Jerez, que de una forma u otra me han hecho llegar sus muestras de apoyo y de cariño. Entiendo que es una situación incomprensible porque no se entiende que sea yo quien se vaya del grupo municipal Adelante Jerez. Nunca hemos querido causar conflicto, sabiendo que hay un conflicto entendemos que los conflictos se arreglan hablando, pactando y teniendo voluntad de consenso y unidad. A quienes ahora se les va a llenar la boca de unidad son los que han dado la patada a mi compañera Sandra Heredia, a mis compañeros en el Parlamento de Andalucía y a mí y a mi compañero José María Prieto, secretario municipal que hoy mismo va a pedir su cese como secretario.

-Ha hablado de unidad. ¿Con Izquierda Unida ha habido diálogo en todo este asunto?

-No, en absoluto. De hecho, Izquierda Unida ha sido el facilitador del expediente de expulsión, nos consta que ha estado presionando en los pasillos municipales para que mi expulsión hubiera ocurrido mucho antes. No ha habido ese acercamiento y desde luego ahora mismo las relaciones están rotas. Supongo que dentro de poco intentarán cambiar el nombre del grupo municipal a Unidas Podemos, ellos han intentado anteponer los intereses de partido, los intereses personales y defender un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE que hace aguas por todos lados, que no cumple las expectativas ni los compromisos a los que llegaron con el electorado, han antepuesto defender por encima de todo al ministro comunista Garzón a una verdadera acción de unidad entre las fuerzas de izquierda.

-¿Cómo se presenta el futuro?

-Seguimos teniendo un proyecto que no cede ante las presiones del 'pasilleo' del bipartidismo, creemos que hay alternativa a las políticas que vienen aplicando el PP y el PSOE de obediencia andaluza y eso es lo que vamos a seguir construyendo en el espacio que me dejen y hasta que el cuerpo aguante, voy a seguir haciendo política mal que les pese a algunos y algunas.

-Se habla mucho de la unión de la izquierda. ¿Personalmente esto ha sido un desengaño?

No puedo ocultar dolor por haberme sentido traicionado. Hubo un acuerdo de no agresión, de respetar los espacios políticos, y de hecho hay una mayoría del grupo municipal que ha pedido que yo continúe trabajando. Solo una persona que se opone a mi trabajo en Adelante Jerez es la que ha conseguido que se me acabe expulsado, cuando en realidad hay una mayoría que ha pedido formalmente y delante de la alcaldesa y del secretario poder continuar haciendo mi labor como Adelante Jerez porque es lo que vengo haciendo. Nosotros podíamos haber utilizado estas prácticas cortijeras pero no está en nuestro ADN, se ve que otros no tienen tantos reparos y que han preferido aprovechar el verano y la calma política de julio para dar un estoque final ante el que sinceramente no me pienso quedar quieto, voy a contar lo que está pasando y voy a recurrir a los tribunales porque pienso que se está cometiendo una tremenda injusticia.