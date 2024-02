"Me ilusiona mucho esta nueva tarea. Soy hombre de Cáritas desde el día que entré en la parroquia"

Cáritas tiene desde primero de año nuevo presidente. La Diócesis comunicó en enero que Eugenio Sánchez Salas tomaba el relevo en la organización tras un gran trabajo de Juan Pérez. Ahora afronta cinco años de trabajo que para él es un "auténtico regalo".

"Me proponen el puesto de director de Cáritas Diocesana a finales de diciembre, lo acepto el 3 de enero y el señor obispo comunicó mi nombramiento el 11 de enero. Empezamos el año imagínate... He estado 41 años trabajando en el Ayuntamiento y esto para mí es un regalo. Me ilusiona mucho esta nueva tarea. Yo soy hombre de Cáritas desde el día que entré en la parroquia", subraya el nuevo director.

Su relación con Cáritas comenzó hace unos seis años cuando acudió a la parroquia de Madre de Dios: "Me decido a hacer voluntariado y entro a trabajar allí como voluntario en acogida. Nunca imaginé llegar aquí, esto para mí es una sorpresa. Me llenaba mucho estar en acogida, es muy gratificante, porque tratas con las familias personalmente y eso me agrada".

El objetivo que se marca en esta nueva etapa es crecer. "Cáritas atiende de muchas maneras, no son sólo con bolsas de alimentos. Mi objetivo es crecer. Quedarme con todo lo bueno, que es mucho, y trabajar para crecer y mejorar la relación con las familias de acogida. Y eso lo haremos con una mayor relación con las cáritas parroquiales. Yo quiero que tome mayor protagonismo esta relación", subraya.

"Jerez es una ciudad con mucho paro y eso se refleja inmediatamente en la gente que acude a Cáritas. Por supuesto que atendemos con pagos de suministros y alimentos, sin duda, pero nosotros ya vamos más allá. Nosotros damos otros tipos de ayudas que posiblemente la gente no conoce bien. Prestamos orientación laboral, trabajamos la inserción laboral, ayuda psicológica, sanitaria, jurídica...", remarca Sánchez Salas, quien añade que "antes teníamos más claro el 'perfil' del pobre pero ahora se ha abierto. Acuden a Cáritas personas que nunca pensaste que acudirían a una parroquia".

El nuevo presidente de Cáritas informa que en la ciudad hay familias que viven en la pobreza energética: "La necesidad es grandísima. Tenemos familias que no ponen el radiador porque no pueden pagar luego el consumo. Tenemos personas que no tienen una bombona de butano para calentar el agua y bañarse. Es tremendo. Y esta petición de ayuda se ha acentuado mucho en los últimos años".

"Desde Cáritas vamos a trabajar para que las personas crezcan, tiene que ser tratadas con dignidad y tenemos que facilitarles herramientas y medios para que crezcan y sean personas autónomas. Por ello, es importante que la sociedad nos conozca mejor, porque la gente en Jerez es solidaria", declara el principal responsable de la entidad.

Sánchez Salas pone en valor que para afrontar todos estos retos tiene junto a él "un equipazo. Cáritas cuenta con trabajadores que dan mucho más de lo que les corresponden porque están comprometidas con la entidad. Y eso es de agradecer".