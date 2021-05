"Hace un año estaba en la calle, hoy tengo un trabajo. Hay que salir con ganas de comerse el mundo"

Durante el pasado año, 10.153 personas encontraron trabajo con el apoyo de los programas de Empleo y Economía social de Cáritas. Las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país invirtieron casi 86 millones eurosen acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas. Pero a veces los datos son fríos, parecen lejanos, pero tienen rostros. Francisco y Lidia son dos voces de superación y crecimiento personal.

"Yo cuidaba a una persona mayor, estaba como interna en el domicilio. Cuando el hombre falleció, me quedé sola. Años antes sufrí violencia de género y a través de Bienestar Social entré en un centro de acogida. Al poco me echaron y me fui al albergue municipal. Era una total ignorante de lo que suponía ir al albergue. Cuando entré se me cayó el mundo entero", recuerda Lidia Jorge Martínez, de 47 años, natural de Barcelona y residente en Jerez desde hace varios años.

Cáritas y Hogar La Salle levantaron el mundo de Lidia. "Me propusieron entrar en un curso de formación. Hay gente que no quiere porque no se cobra, sólo quiere pagas, cuando al final las pagas se acaban. A mí el curso me cambió la vida. A los días de terminar las prácticas, me llamaron de la empresa para seguir con ellos y hace unos días me han hecho indefinida. Llevo seis meses trabajando, tengo mi piso y pronto se vendrá mi hija conmigo", declara.

Lidia realizó el curso de 'Auxiliar de limpieza de edificios y locales comerciales', del circuito de formación denominado 'Formamos parte', que desarrolla en partenariado Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez y Hogar La Salle Jerez y que cuenta con cofinanciación de Fundación La Caixa. Trece participantes finalizaron con éxito esta acción formativa que incluía formación teórico-práctica, de 200 horas, así como 75 horas prácticas, que han realizado en diferentes empresas del sector.

"Hace un año estaba en la calle. A la gente que se encuentre en la misma situación en la que yo estaba le diría que tiren adelante, que hay vida y que no robe. La vida no me ha tratado bien pero no hay que tirar la toalla, hay gente buena que te ayuda y a mí me han ayudado mucho. Toqué fondo en el albergue pero me dije 'de aquí salgo yo'. El curso de formación ha sido... Iba feliz, me formé y trabajé mi autoestima cada día. Hay que salir a la calle con ganas de comerse el mundo", subraya Lidia.

Francisco Manuel Jiménez tiene 27 años y encontró en la formación 'Comercio' su oportunidad. Hizo el curso en el mismo puesto de trabajo (Alcampo) y sigue ahí trabajando. "Me llamaron en enero porque los compañeros se acordaron de mí, y eso es muy importante", remarca el jerezano. Durante años trabajó con contratos precarios y sin proyección, "pero ahora siento que estoy en el sitio adecuado", reconoce Francisco.

"Era muy frustrante no encontrar nada y ahora me vengo arriba cada día porque me gusta mi trabajo", añade el joven. Jiménez realizó un curso de 105 horas, de las que 100 fueron en el propio puesto de trabajo, lo que hace que no sólo sea atractiva la formación sino muy real para el futuro empleo.

El coordinador del Área de Empleo y Economía Social de Cáritas Diocesana, José Manuel Jiménez, declara que "trabajamos a través de itinerarios personalizados de atención, con el objetivo de que las personas amplíen sus competencias profesionales y pueden orientarse a la búsqueda de un empleo en condiciones dignas". "En Empleo, además de los itinerarios, tenemos la formación que se puede dar de dos formas. La primera es en el mismo puesto de trabajo, que consiste en 105 horas a través de un aprendizaje real en las empresas. Y la segunda forma es a través de los cursos, con más horas, en los que se trabaja muchos más aspectos y hay un acompañamiento de orientadores", subraya Jiménez.

Objetivos

El compromiso de Cáritas para acompañar a las personas vulnerables en búsqueda de empleo pone el foco en cinco objetivos: