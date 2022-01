Carlos I y los demás brandis de Osborne, entre los más reconocidos a nivel mundial.

El brandy de Jerez Carlos I ha sido reconocido por los principales bartenders del mundo como uno de sus favoritos y uno de los más utilizados en mixología, según el Informe Anual 2022 de Marcas publicado por Drinks International.

La decimotercera edición de este informe, que cuenta con la opinión de los 100 mejores bares del mundo de 36 países, estudia los hábitos de compra y uso en el sector y pone en valor las marcas preferidas por los consumidores, entre ellas, el brandy. Un espirituoso que ha vuelto para quedarse y que cada vez está más de moda entre las bebidas premium.

Así, dentro de su categoría, Carlos I se sitúa como el único Brandy de Jerez en el Top 5 de bebidas preferidas (Trending Brandy) tanto por los grandes expertos de la mixología como para el consumidor. Además, el éxito de Carlos I es compartido por el resto de brandis de Osborne (paraguas que engloba varias marcas como productor), ya que ambas se encuentran en el Top 5 de marcas más utilizadas por los bartenders para sorprender a sus clientes con nuevos cócteles.

Estos reconocimientos continúan demostrando que el brandy, y en concreto el brandy de Jerez, es una de las bebidas premium en auge a nivel internacional. De hecho, la encuesta realizada para el Informe Anual 2022 de Drinks Intenational ha tenido en cuenta las opiniones de los mejores bares del mundo, incluidos en The World's 50 Best Bars, Tales of the Cocktail Spirits Awards o Top 500 Bars. El 40% de estos establecimientos proceden de Europa, seguidos de Asia (21%) y América del Sur (15%).

Para el master Blender de Carlos I y el resto de brandis de Osborne, Ignacio Lozano, "ser el único brandy de Jerez entre el Top 5 de marcas preferidas por los mayores expertos del mundo en bebidas espirituosas es un gran honor y un reconocimiento al saber hacer que desde hace 250 años se ha mantenido intacto en Osborne, dejando un valiosísimo legado para futuras generaciones".

El sabor suave, su origen vínico y la textura aterciopelada de Carlos I hace que sea un brandy ideal para todo tipo de cócteles, algo que los principales bartenders encuentran perfecto para crear combinaciones y experiencias exclusivas entre sus clientes. Cócteles como Carlos Cooler, brandy Sour, Julep o Lady Flamenco son algunas de las propuestas que se pueden encontrar en la web de Carlos I para innovar como lo hacen los mejores bartenders del momento.

La inclusión de Carlos I en el Informe Anual de marcas se suma a los premios obtenidos recientemente en la última edición de los Spirits Selection by Concours Mondial de Bruselas, con medalla de oro tanto por Carlos I Amontillado como por Carlos I 1520.

Carlos I es uno de los brandies de mayor prestigio, no solo a nivel nacional, sino también internacional, lo que se demuestra en otros reconocimientos otorgados en los últimos años. Destacan el oro a Carlos I Imperial XO y plata a Carlos I 1520 respectivamente en los ISW Meiningers International Spirit Awards, así como el oro a Carlos I 130 Aniversario y la plata a Carlos I Imperial, Carlos I Amontillado y Carlos I 1520 en los International Wine & Spirits Competition 2020; el doble oro a Carlos I 130 Aniversario, oro de Carlos I 1520 y plata de Carlos I Imperial y Carlos I Pedro Ximénez en los International Spirits Challenge 2020 o el oro a Carlos I 1520 en los World Spirits Awards; entre otros. Además, Carlos I forma parte de los renombrados brandis de Bodegas Osborne, recientemente nombrada 'Brandy Producer of the Year' en el International Spirit Challenge 2020.

El brandy de Jerez, un trabajo con maestría valorado mundialmente

El Brandy de Jerez tiene un gran recorrido a nivel internacional, especialmente en mercados como Alemania, donde Carlos I es líder en la categoría de brandy premium, China o Suiza, entre otros. Así, que los mejores bartenders del mundo posicionen a Carlos I entre sus brandis favoritos, junto a otras marcas de Osborne, es un reconocimiento, al mismo tiempo, a la calidad y trabajo de los maestros artesanos de la compañía. Una labor que ya situó a Osborne como el mejor elaborador de Brandy en el Spirit Challange 2020.

Este galardón es producto del control de todo el proceso de elaboración que Osborne lleva a cabo desde el origen. Se trata de un camino, que comienza con la destilación de vinos blancos en su destilería centenaria, donde también se elaboran las mejores holandas de alcohol vínico y da paso a un proceso de maduración en barricas de roble americano envinadas con los mejores vinos de Jerez del Grupo durante 25-30 años. De esta manera, el brandy va formando su personalidad y adquiriendo una complejidad, procedente de los aromas de la madera y los vinos de Jerez que previamente estuvieron en esas botas.