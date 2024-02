Carmen Bustamante, la luz reflejada llega a Pescadería Vieja de Jerez

Carmen y la luz. No hace falta más para crear historias, paisajes que se detienen en el tiempo a orillas del Atlántico. Mares minuciosos, cielos cambiantes, inesperados. Es, como las olas, un ir y volver incesante hacia el mismo lugar, ese espacio que hace falta.

La prestigiosa artista gaditana Carmen Bustamante inaugurará este viernes, 9 de febrero, a las 20,30 horas, una exposición en la jerezana sala Pescadería Vieja llamada 'Espacio detenido'. Una muestra, la primera individual de la autora en la ciudad, de 17 obras en las que Bustamante refleja la luz del Atlántico. "Lo que más me interesa es el espacio y la luz que provoca el Atlántico, que es tan distinta al Mediterráneo. Yo reivindico el Atlántico, que es mi zona. Una luz tan bonita, tan cambiante... eso es lo que yo suelo reflejar en mis cuadros", explica.

Luz en diferentes momentos del día y del año. "Mi estudio en Cádiz está orientado al norte y no te puedes ni imaginar, los cambios del Atlántico son alucinantes. El Mediterráneo es muy bonito, con esa luz dorada preciosa; pero lo nuestro, esa luz tan clara, esos grises maravillosos, ese mar verde absolutamente... Yo tengo mares de todos los colores, pero porque existen".

Disfrutona de su obra, Carmen reconoce también que es un trabajo duro, "me tiro todo el día en el estudio, todos los días. Soy de pincelito fino, muy minuciosa, me encantan las pompas de las espumas que quedan en la arena cuando se retira la ola. Mi pintura es de emplear muchas horas, muchísimo tiempo. Me encanta, pero ya cada vez lo noto más".

Paz y un puntito japonés son las primeras impresiones que llegan al observador de la obra de Carmen. Orillas y mares deseados, soñados, que nacen en Cádiz o en Marruecos, donde Carmen también tiene una casa. "Cada paseo que doy por la orilla es terrible porque querría atrapar todos esos momentos pictóricos. Llevo muchos años con los mismos temas, que son inagotables, y como me gustan pues no tengo necesidad de cambiarme a otros. Tenemos muchísima suerte de vivir aquí y tener tan próximo el mar. De hecho, nuestra luz se identifica. Cuando llevo los cuadros al norte, por ejemplo, me dicen: ¿esta es la luz de Cádiz, verdad?". "Cuando los cuadros salen del estudio ya no es lo que a mí me han producido, ya pertenecen a los demás, cada cuadro produce un sentimiento diferente a quien lo ve. Para mí, el mar, me hace falta en mi vida", añade.

Comisariada por Bernardo Palomo, el crítico de arte apunta en el catálogo de la exposición que el paisaje de Carmen Bustamante, "es un complejo de mínimos que alcanzan un bello organigrama de máximos. Nunca una pintura, con tan poco, desarrolló tanto. Lo cercano se convierte en un infinito paisaje; una leve pincelada, llena de exactitudes, conforma una absoluta sinfonía de increíbles matizaciones; una tenue luminosidad marca los registros cromáticos y acentúa una disposición escénica acondicionada en el fondo y en la forma. Es el ideario estético de una de las artistas que mejor saben desarrollar el intimismo y la espiritualidad de la pintura paisajística".