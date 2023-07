Carmen Chofre fascina en 'El Cuartel del Mar'

'El Cuartel del Mar,' en Chiclana, acoge hasta el 19 de julio la exposición 'Groove' de la pintora sevillana, afincada en Jerez, Carmen Chofre. "A veces de una forma menos evidente y en otros momentos (como es el caso en esta exposición) de manera más manifiesta, cuando cojo el pincel con tinta o gouache y lo pongo sobre el papel, surgen irremediablemente en mi cabeza las imágenes de las portadas de libros, de tebeos y cómics, de iconos del cine y de la música que inundaron mi infancia y adolescencia… aunque yo nací a finales de los 70 me doy cuenta de que en mi casa siempre hubo cierta tendencia estética hacia los 60 (seguramente porque era la época juvenil de mis padres). Siempre me fascinó y me seguirá fascinando la potencia y la calidad de las ilustraciones, los carteles, la fotografía de esta época, tan contagiados de la estética británica y siempre en estrecha relación con una música, desde luego, no menos fascinante", cuenta la autora en la web de El Cuartel.

"Todo el conjunto transmitía libertad, dinamismo, desenfado, un sentido gamberro y a la vez inocente, y una falta absoluta de pretensiones. Una bocanada de aire que pienso que sigue siendo necesaria. No todas mis ilustraciones son iconos de la época pero todas llevan inevitable y felizmente esta influencia".

Groove o groovy se utilizó en los sesenta como hoy se utiliza cool, guay, estupendo. Era una “coletilla” típica que he encontrado en muchas ocasiones. Pero la palabra Groove en música hace referencia también a una sensación relacionada con el ritmo. Un ritmo articulado de tal forma que te causa una sensación que lleva al movimiento, esa sensación… el Groove… la puede producir un línea negra de tinta bailando a través del papel".

Sobre la autora

Carmen Chofre (Sevilla, 1979) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Pintura. Actualmente vive y trabaja en Jerez, donde ejerce como profesora de dibujo en la Escuela de Arte. Entre los años 2008 y 2013 fue seleccionada para la cátedra Francisco de Goya de la Universidad Complutense de Madrid en Ávila impartida por el pintor Antonio López. A su vez posteriormente ha participado en residencias artísticas en la Scuola Internazionale di Gráfica di Venezia y en JSS Art Residency en Civita Castellana, Italia.