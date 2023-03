Carmen Collado denuncia que “la nueva orden de la Junta va a desmantelar nuestra Atención Primaria y exigimos que se anule”

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha manifestado este lunes su indignación ante la nueva Orden publicada por la Junta de Andalucía, que fija el precio de cada consulta de Atención Primaria. La delegada ha denunciado que “estamos ante una orden que va a desmantelar nuestra Atención Primaria, que va a privatizarla, y le exigimos a Moreno Bonilla que la retire de forma inmediata”.

La delegada ha denunciado ante el Centro de Salud de San Dionisio que “estamos aquí, en un centro de salud público, construido con los impuestos de los jerezanos y las jerezanas, para lamentar esta orden de la vergüenza, que va a posibilitar el desmantelamiento de la Sanidad Pública en nuestra ciudad y en toda Andalucía”.

Collado ha cuestionado “¿Qué significa esto? Significa que se le pone precio a cada una de las consultas médicas que van a ser atendidas, bien derivadas por parte de la Atención Primaria, o bien, tal como contempla esta orden, pueden incluso alquilarles o venir a este centro de salud público, a pasar consulta privada”.

Carmen Collado señala que “ninguna empresa privada tiene un fin altruista, tienen un fin comercial. Podemos poner como ejemplo los mil millones de euros que el Gobierno de Moreno Bonilla le ha entregado a la empresa Pascual, con 771 millones para esas derivaciones a la privada. Ya sabemos que 47 millones son para beneficio de la empresa de Pascual”.

La delegada de Acción Social ha reivindicado que “la salud pública no se vende, la salud es universal, tal como recoge nuestra Constitución, y, cuando tú pones precio a algo, es porque tienes intención de venderlo”.

Carmen Collado ha lamentado que “Moreno Bonilla dice que esto es para mejorar una orden del año 2005 que ya hizo el gobierno del partido socialista, pero es falso; esa orden lo que regulaba era el ‘turismo sanitario’, como lo llamábamos de forma común, para las personas que venían a Andalucía o que no estaban adscritas al Servicio Andaluz de salud y venían a usarlo, para eso se hizo esa orden, y se le puso precio a esos servicios”. La delegada reitera que “esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello, no hay nada parecido en ninguna comunidad de este país”.

La delegada reivindica que “yo espero que el Gobierno de Pedro Sánchez haga algo para impedir que esto se lleve a cabo, porque ¿qué hará un servicio privado cuando vea consultas que van a cobrar a 65 euros, 150 por la primera consulta, ¿qué van a hacer? Van a intentar facturar lo mas posible, ¿no? “, denunciando que “también tenemos que ver esas derivaciones que van a hacer esos médicos, también los van a derivar a los servicios privados”.

La delegada municipal ha recordado que “la Atención Primaria no es pasar consulta, es una atención integral, es la prevención, la promoción, la educación sanitaria, el trabajo a domicilio con las personas que no pueden acudir al centro sanitario, la investigación, todo lo que conlleva el prevenir para que las personas no enfermen si sus patologías no empeoren”.

Carmen Collado ha detallado que “se ha comprobado estadísticamente que con una Atención Primaria de calidad se puede reducir la mortalidad en un 25%”, señalando que “estamos hablando de alargar la vida de las personas. Estamos hablando de mejorar su calidad de vida, que vivan más años, pero con mejor calidad de vida; y eso se consigue con la prevención y se consigue con los programas de prevención de la salud, que son la estrella de lo que se estaba haciendo hasta ahora. A los médicos y médicas de la privada, lo que sus empresas le van a exigir es ver a muchos pacientes en poco tiempo para poder facturar más a la Consejería”.