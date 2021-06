Carmen Collado visita las instalaciones de ISOJE para conocer su proyecto de campamento de verano

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha visitado hoy las instalaciones de ISOJE, junto a su presidente, Antonio Conde. ISOJE es una entidad jerezana que desde el inicio de la pandemia ha redoblado su esfuerzo por colaborar con las familias en situación de vulnerabilidad a través de la donación de alimentos y el reparto de productos de primera necesidad. En la actualidad está trabajando en la puesta en marcha de un campamento de verano en su sede, ubicada en la Hijuela de la Canaleja.

Carmen Collado ha recorrido junto a Antonio Conde la sede de la asociación, ubicada en el antiguo centro de barrio de La Canaleja. El espacio cuenta con huerto solidario, un invernadero, corrales con animales de granja, pajarera, con el que la asociación apuesta por ofrecer una visita divertida a los niños y niñas de las familias que acuden a recoger alimentos.

Estas instalaciones servirán igualmente para acoger un campamento de verano solidario, de 10:00 a 13:00 horas.

Carmen Collado tenía pendiente "esta visita a la sede de ISOJE y me ha sorprendido el dispositivo que tiene organizado la asociación, con el que se reparte solidaridad con dignidad. No solo tienen este programa de alimentos que ha sido tan importante en la etapa de confinamiento especialmente, sino que aquí en las instalaciones tienen otras actividades como este campamento de verano para niños y niñas del entorno. Quiero agradecer el trabajo que están haciendo aquí, y también que con su labor llegan también a la zona rural".

Antonio Conde ha señalado que "desde ISOJE tenemos muy claro que las instituciones tienen que ir de la mano con el tercer sector, y tenemos que colaborar todos. Tenemos muy claro que ISOJE es un espacio de luz, color, solidaridad, y sobre todo alegría, no somos una ONG al uso, queremos que las familias que vengan disfruten de este espacio, y que un niño no deje de disfrutar de un campamento de verano porque sus padres no tengan recursos. Estas instalaciones son magníficas y están para disfrutarlas".

Mónica Conde, trabajadora social de la entidad, ha explicado que "la metodología en la que se basa el campamento es el aprendizaje por descubrimiento. Ir al huerto y ver cómo es la planta del tapín, dar de comer a los animales, el proceso de la gallina al huevo, y sobre todo en comunidad. Tendremos grupos reducidos para trabajar con ellos, y para trabajar en un espacio de inclusión, aparte de trabajar con los niños de las familias beneficiarias, tener ese cupo para niños de familias que no son beneficiarias".

ISOJE inició su andadura como ONG en 2013 y en la actualidad cuenta con 60 voluntarios. En el año 2020 la entidad repartió 3.268 lotes de 30 kilos a familias jerezanas de la zona rural y urbana. En total, se distribuyeron 98.040 kilos de alimentos y 10.600 kilos de frutas y verduras.

Asimismo, la asociación coordina su labor con las donaciones de empresas de hostelería, que le han permitido entregar 3.500 menús de comidas. Otra de las labores solidarias se ha centrado en la entrega de complementos para bebés como carritos y cunas. ISOJE mantiene convenios de colaboración con empresas y fundaciones, y también colabora con el Banco de Alimentos en la distribución de alimentos entre las personas vulnerables de Jerez.