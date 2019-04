—¿Qué se siente al ser número 1 por la provincia de Cádiz?

—Ilusión, se siente ilusión. Desde el día que empecé con Cs lo que siento es ilusión y ganas de hacer muchas cosas. La verdad es que llegar al Parlamento de Andalucía ya me ha permitido participar en algo histórico, así que sigo con ilusión.

—¿Mucha responsabilidad?

—Por supuesto, eso siempre. En mi trabajo, que he sido autónoma y soy sumiller, la responsabilidad es previo a todo. Saber que cuando haces las cosas, tienes que hacerlas bien. Y ahora la responsabilidad también es porque haces las cosas para los demás y me parece que la responsabilidad es algo que tiene que guiarnos a los que nos dedicamos temporalmente a la política.

—En pocos meses ha pasado de candidata al Parlamento a parlamentaria y ahora candidata al Congreso. ¿Qué ha visto Ciudadanos en María del Carmen Martínez?

—Creo, y la verdad es que responsable soy, ilusión. Al final cuando se hacen las cosas con muchas ganas, con ilusión, sin llevar carga detrás pues... Es decir, yo vengo de la sociedad civil y quiero aportar mi granito de arena a este proyecto y creo que los afiliados eso es lo que se han llevado de mí, esa ilusión, esas ganas de hacer cosas. Eso es importante en la política porque ha habido mucha desidia, ha habido gente que ha venido y se ha quedado en política perdiendo realmente la ilusión de cambiar las cosas y yo creo que eso sí lo tengo yo.

—¿Es complicado pasar de la sociedad civil a la política?

—Cambia un poco. Sobre todo porque yo soy autónoma y he estado sola durante mucho tiempo. Aunque he tenido empresas alrededor que nos hemos compartido servicios, pero yo organizaba mi agenda y hacía todo por mí misma y sola. Pero la verdad que pertenecer a un grupo como es Ciudadanos o al grupo parlamentario de Cs en el Parlamento tienes que hacerte a lo nuevo pero es muy satisfactorio. Encontrarte con gente que trabaja contigo, que te echa un cable, al que tú también le puedes exponer las cosas que a lo mejor él aún no controla... La verdad, hay pequeñas diferencias pero sobre todo trabajar en equipo que me encantaba y tenía muchísimas ganas.

—Es candidata al Congreso pero su nombre también sonó como alcaldable en Jerez, puesto que finalmente repetirá Carlos Pérez. ¿Existió realmente esa posibilidad?

—Creo que fue invención o rumores... (risas).

—¿Nadie se lo propuso?

—No, qué va.

—¿Le hubiese gustado?

—La verdad es que ahora mismo yo tenía claro que quería seguir por el camino de Andalucía y después se planteó poder ir al Congreso y poder defender la provincia de Cádiz y Andalucía, y yo estaba en eso, y no me paré a pensarlo.

—¿Le ha dado tiempo a dejar su huella en el Parlamento andaluz?

—Ya he hecho alguna cosa, subirme a la tribuna del salón de plenos a defender nuestra postura sobre memoria histórica o defender esta última semana, en la comisión de agricultura, al mundo rural. Son pequeñas cosas, está claro que en el Parlamento en una legislatura tiene que ir todo muy paso a paso pero sí, yo creo que por lo menos la acción que queremos llevar a cabo ya se está planteando y he podido participar de ella.

—Dijo tras ser elegida como número 1 que quiere “poner la provincia en el lugar que se merece”. ¿Cuáles son los retos que se plantea Cs?

—Lo primero que tenemos que luchar, y ya lo hacemos desde el Parlamento de Andalucía y lo haremos desde el Congreso, es el desempleo. El desempleo es la lacra, el peso más grande que tiene Cádiz y hay que solucionarlo. Hay que hacerlo creando empleo estable, acabando con la precariedad, poniendo medidas que existen. Nosotros planteamos el contrato único. Acabar con el desempleo tiene que ser nuestra máxima, si tengo que elegir una cosa.

—Habla de la precariedad laboral. ¿La ha vivido en primera persona como autónoma?

—Totalmente, yo siempre lo cuento porque la vida es así y no hay que ocultar nada. Yo estuve 9 meses en paro y fueron los peores de mi vida porque en Andalucía el trato, durante mucho tiempo, a las personas en desempleo fue bastante difícil. Creo que no recibimos el mejor trato. Y ser autónomo era trabas y más trabas. Empezar emprendiendo pagando 300 euros al mes... Ciudadanos ya consiguió en la anterior legislatura tener una tarifa plana de 12 meses y ahora hemos conseguido en Andalucía una tarifa plana de la cuota de autónomos de 24 meses y es lo que queremos para el resto de españoles. Yo lo he vivido en primera persona y muchos de los compañeros que han llegado a política en Cs vienen también de la empresa y eso es algo en lo que hay que ayudar. En la provincia hay muchísimos autónomos que necesitan nuestra ayuda.

—Además, del desempleo, ¿qué otras carencias tiene la provincia de Cádiz?

—Necesita infraestructuras, comunicar la provincia de Cádiz con Europa. No nos podemos quedar aislados. El Campo de Gibraltar necesita esa proyección, tenemos un puerto que es el primero de España y el tercero de Europa y lo que no podemos dejarlo ahí, tiene que estar unido con el resto de Europa. No podemos pensar en pequeñito, debemos hacerlo en grande.

—Finalmente hubo en Andalucía “el cambio” que pedía Cs. ¿Cree que también habrá cambio en España?

—Yo creo que sí. Cuando vamos por los pueblos, hacemos reuniones con empresas... lo que nos piden es cambio. Quieren emprender, contratar, generar riqueza y quieren trabajar. Piden ese cambio. Ya notábamos en Andalucía que la gente lo quería y en España también necesitan ese cambio y la gente te lo pide.

—Se ha criticado a Cs por centrar el debate muchas veces más en Cataluña que en España. ¿Cree que es así?

—En Ciudadanos tenemos claro que nosotros queremos implantar las mismas medidas en Andalucía, que en Cataluña, que en Murcia o que en Extremadura. El ejemplo de Cataluña es que es algo muy concreto, en Cataluña ha habido un golpe de Estado, quieren separar Cataluña de España y eso no podemos consentirlo y lo defenderíamos igual si fuese Andalucía. Yo creo que eso los andaluces lo entienden y el resto de España también cuando mis compañeros trasmiten ese mensaje.

—La política no vive su mejor momento después de tantos casos de corrupción. ¿Es complicado ser político hoy en día?

—Creo que está mal vista la política de antes, la política de partido al extremo, coger el carnet a los 16 años y hacerte una carrera en política hayas tenido experiencia y formación o no la hayas tenido. Eso sí está llegando a un momento de crisis. En cambio, el político de Ciudadanos lo hace llegando desde la sociedad civil, con ganas de cambiar las cosas, con experiencia fuera de la política y, además, sin ninguna mochila. Nosotros en Ciudadanos no tenemos ese problema. Al contrario, la gente me va dando la enhorabuena por haber dado el paso, no por lo que se está consiguiendo, sino por dar el paso y haberme decidido a hacerlo. Saben que venimos a cambiar las cosas.

—Se mantiene como independiente, ¿no quiere ser militante?

—En principio es que yo me siento más de Cs que cualquiera de los afiliados, yo soy de Cs. Sigo como independiente porque se han dado así las cosas pero me siento profundamente involucrada en este proyecto. A veces es eso, no se necesita tener un carnet para sentirse a dos mil por cien con un proyecto como Cs.

—Algo así como las parejas de ahora que viven juntos pero no se casan...

—(Risas) Creo que al final es el compromiso, cuando se muestra compromiso no se necesita nada más, aunque no es una cosa que haya descartado.

—¿Cree que afectará el apoyo de Vox al Gobierno andaluz en las próximas elecciones generales?

—Creo que no. Fue un acuerdo que tuvimos exclusivamente con el PP. Primero se llegó a un acuerdo de ideas y después de programa en las cosas comunes. Hemos hecho los dos un esfuerzo en negociar políticas comunes y, sobre todo, pensando en los andaluces. Así que creo que no afectará para nada. Hoy en día hay muchas fuerzas políticas que están participando de la vida actual en la política y esa mayoría absoluta ya no está en juego. Está en juego el consenso, el trabajar por todos los españoles y no trabajar por el partido. En Ciudadanos trabajamos por los españoles.

—Las encuestas parecen indicar que el nuevo Gobierno tendrá que llegar a acuerdos, igual que ha ocurrido en Andalucía.

—Las encuestas que tenemos muy presentes es las elecciones en Cataluña, donde ganó Inés Arrimadas a los separatistas, y en Andalucía, donde seguimos creciendo y pudimos conseguir que se terminara 37 años de siesta socialista. Esa son las encuestas que nos inspiran, las que nos hacen decir, la gente confía en nosotros y vamos a seguir trabajando. A partir de ahí, mayoría absoluta se ve casi imposible así que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y siempre contando con partidos constitucionalistas.

—La abstención sigue siendo un problema. ¿Cree que seguirá aumentando?

—Viendo que hay movimiento y que el cambio es posible, yo creo que la gente irá a votar. Es lo que pedimos, que la gente que sienta que hay que cambiar las cosas, pues depositen el voto en la urna. Sólo votando podemos cambiar las cosas. Votando a Cs, se vota al trabajo, al futuro y al cambio que ya llegó a Andalucía.

—¿Por qué votar a Cs?

—Cs es el partido que más se parece a los ciudadanos Es el partido que refleja el trabajo, la igualdad, la libertad, la modernidad y que lleva la Constitución como bandera. Y, además, hemos demostrado que lo que prometemos, lo cumplimos. Hay que ilusionar a la gente y hay que votar el 28 de abril por este cambio, por Cs.