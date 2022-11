Casal: “La candidata del PP a la Alcaldía nos cuesta en torno a 4.000 euros al mes a los jerezanos”

El portavoz de la Gestora de AxSí en Jerez, Santiago Casal, ha condenado "la prácticamente nula actividad como senadora de la candidata del PP a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, que se limita a la asistencia a las sesiones o comisiones y que le reporta unos ingresos mensuales de en torno a 4.000 euros".

“Las miras de García-Pelayo no están en el Senado, en el que no muestra iniciativa alguna. Está muy claro que su prioridad política es la Alcaldía de Jerez y que desatiende sus actuales responsabilidades como senadora para dedicar todos sus esfuerzos y energía a afrontar la próxima campaña de las Municipales. Sólo hay que comprobar que en los últimos dos meses la candidata ha estado entregada a la precampaña electoral y raro ha sido el acto celebrado en Jerez de cierta relevancia que no ha contado con su presencia”, indica el andalucista.

Por otro lado, el portavoz lamenta que el Senado haya quedado "relegado a una institución cuyo principal fin es cubrir puestos políticos para mayor gloria de los grandes partidos". “No hay que olvidar que el presupuesto del Senado para 2022 subió un 4,27% respecto al correspondiente a 2021, situándose en 60.846.060,00 euros. Un presupuesto que da para pagar 272 sueldos que van desde los más de 11.000 euros al mes que cobra su presidente hasta los 4.000 que cobran senadores como García-Pelayo”, indica Casal.

“Desde AxSí pedimos a la candidata popular que atienda a sus responsabilidades como senadora y que utilice tal cargo para trabajar por el interés y el bien común de los jerezanos y jerezanas y que, en el caso de que priorice su papel como candidata, renuncie a su cargo para dedicarse de forma exclusiva a su campaña”, concluye el andalucista.